Noi detalii din ancheta crimei lui Charlie Kirk: probele balistice ridică semne de întrebare

Data publicării: 13:04 17 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Ancheta privind uciderea lui Charlie Kirk scoate la iveală informații esențiale despre glonțul fatal, însă concluziile experților rămân neconcludente, alimentând disputa dintre acuzare și apărare.

Au fost făcute publice noi detalii din dosarul privind moartea lui Charlie Kirk, inclusiv informații despre glonțul care l-a ucis și arma presupus folosită.

Deși procurorii susțin că suspectul Tyler Robinson este autorul atacului, analiza balistică nu oferă, pentru moment, o legătură clară între proiectil și arma asociată acestuia.

Glonțul fatal, imposibil de atribuit cu certitudine

Au fost dezvăluite noi detalii din ancheta privind moartea lui Charlie Kirk, referitoare la glonțul care l-a ucis și la arma din care se presupune că a fost tras.

Fondatorul Turning Point USA a fost împușcat mortal pe 10 septembrie anul trecut la Universitatea Utah Valley, iar un bărbat pe nume Tyler Robinson a fost arestat ulterior și acuzat de crimă.

Procurorii susțin că el a comis atacul, dar apărarea lui Robinson a argumentat că glonțul care l-a ucis pe Kirk s-ar putea să nu corespundă cu o pușcă legată de inculpat, un model Mauser 98 de calibru .30-06.

Apărarea contestă legătura dintre armă și proiectil

Într-un document depus la tribunal, apărarea a susținut că Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF) „nu a reușit să identifice glonțul recuperat la autopsie ca aparținând puștii care ar fi legată de domnul Robinson”.

Potrivit Daily Mail, o cerere recent dezvăluită includea detalii conform cărora printre probele investigate în laborator se afla un cartuș de calibru .30-06 care fusese „identificat ca fiind tras din pușca din Proba 1”, care este un Mauser model 98 de calibru .30-06.

Au fost examinate și alte trei cartușe nefolosite de același calibru.

Rezultate balistice neconcludente

De asemenea, ancheta a relevat faptul că, în timpul autopsiei, a fost recuperat un „fragment de mantă de glonț deformat/deteriorat, de calibru .30”, dar că nu s-a putut „identifica sau exclude” faptul că acesta ar fi fost tras dintr-o pușcă legată de Robinson.

Concluziile anchetatorilor în această privință au fost „neconcludente”, deoarece aceștia au observat că marcajele de pe fragmentul de mantă de glonț provenite de la ghinturile armei aveau caracteristici compatibile cu „numeroase mărci și modele” de arme.

În concluzie, cartușul a fost identificat ca fiind tras din pușcă, dar anchetatorii nu au putut stabili dacă fragmentul de glonț recuperat provine din aceeași armă.

Experții explică de ce identificarea poate eșua

Atunci când un glonț este tras dintr-o armă, pe acesta rămân urme care pot ajuta anchetatorii să determine din ce tip de țeavă provine. În acest caz, însă, urmele nu sunt suficiente pentru a identifica exact marca și modelul armei.

Experții în balistică afirmă că nu este neobișnuit ca gloanțele trase, în special din puști, să nu poată fi asociate cu o anumită armă de foc.

Steven Howard a declarat pentru Daily Mail: „Este destul de frecvent în cazul puștilor, nu atât de des în cazul pistoalelor, dar se întâmplă și în cazul acestora. Puștile au o viteză atât de mare și, prin urmare, o energie atât de mare, încât gloanțele se deteriorează de multe ori până la punctul în care nu le poți corela în mod realist, deoarece sunt prea deteriorate”.

El a subliniat că „compararea balistică este doar o parte” a anchetei.

ADN-ul, piesa-cheie a acuzării

Procurorii susțin că ADN-ul lui Robinson a fost găsit pe trăgaciul puștii, pe cartușul tras și pe două cartușe netrase.

Robinson trebuie să se prezinte astăzi, 17 aprilie, în fața instanței pentru o dezbatere privind permisiunea de a introduce camere de filmat în sala de judecată pentru procesul său. O audiere preliminară este programată pentru 17 mai.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Scumpirea petrolului amenință economia României: impact direct asupra inflației și consumului
Publicat acum 12 minute
Adrian Năstase le răspunde celor care compară partidul lui Peter Magyar cu USR: Cu cine se aseamănă, de fapt
Publicat acum 39 minute
ANM: Informare meteorologică de ploi torențiale, grindină și vânt puternic
Publicat acum 43 minute
Noi detalii din ancheta crimei lui Charlie Kirk: probele balistice ridică semne de întrebare
Publicat acum 52 minute
Sondaj electoral Germania: Cu cine ar vota nemții dacă ar avea loc alegeri federale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 43 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Calul troian al Chinei în UE: Presiuni pentru subminarea planurilor europene de stimulare a companiilor autohtone
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
