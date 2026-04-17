Noi detalii din ancheta crimei lui Charlie Kirk: probele balistice ridică semne de întrebare

Deși procurorii susțin că suspectul Tyler Robinson este autorul atacului, analiza balistică nu oferă, pentru moment, o legătură clară între proiectil și arma asociată acestuia.

Glonțul fatal, imposibil de atribuit cu certitudine

Au fost dezvăluite noi detalii din ancheta privind moartea lui Charlie Kirk, referitoare la glonțul care l-a ucis și la arma din care se presupune că a fost tras.

Fondatorul Turning Point USA a fost împușcat mortal pe 10 septembrie anul trecut la Universitatea Utah Valley, iar un bărbat pe nume Tyler Robinson a fost arestat ulterior și acuzat de crimă.

Procurorii susțin că el a comis atacul, dar apărarea lui Robinson a argumentat că glonțul care l-a ucis pe Kirk s-ar putea să nu corespundă cu o pușcă legată de inculpat, un model Mauser 98 de calibru .30-06.

Apărarea contestă legătura dintre armă și proiectil

Într-un document depus la tribunal, apărarea a susținut că Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF) „nu a reușit să identifice glonțul recuperat la autopsie ca aparținând puștii care ar fi legată de domnul Robinson”.

Potrivit Daily Mail, o cerere recent dezvăluită includea detalii conform cărora printre probele investigate în laborator se afla un cartuș de calibru .30-06 care fusese „identificat ca fiind tras din pușca din Proba 1”, care este un Mauser model 98 de calibru .30-06.

Au fost examinate și alte trei cartușe nefolosite de același calibru.

Rezultate balistice neconcludente

De asemenea, ancheta a relevat faptul că, în timpul autopsiei, a fost recuperat un „fragment de mantă de glonț deformat/deteriorat, de calibru .30”, dar că nu s-a putut „identifica sau exclude” faptul că acesta ar fi fost tras dintr-o pușcă legată de Robinson.

Concluziile anchetatorilor în această privință au fost „neconcludente”, deoarece aceștia au observat că marcajele de pe fragmentul de mantă de glonț provenite de la ghinturile armei aveau caracteristici compatibile cu „numeroase mărci și modele” de arme.

În concluzie, cartușul a fost identificat ca fiind tras din pușcă, dar anchetatorii nu au putut stabili dacă fragmentul de glonț recuperat provine din aceeași armă.

Experții explică de ce identificarea poate eșua

Atunci când un glonț este tras dintr-o armă, pe acesta rămân urme care pot ajuta anchetatorii să determine din ce tip de țeavă provine. În acest caz, însă, urmele nu sunt suficiente pentru a identifica exact marca și modelul armei.

Experții în balistică afirmă că nu este neobișnuit ca gloanțele trase, în special din puști, să nu poată fi asociate cu o anumită armă de foc.

Steven Howard a declarat pentru Daily Mail: „Este destul de frecvent în cazul puștilor, nu atât de des în cazul pistoalelor, dar se întâmplă și în cazul acestora. Puștile au o viteză atât de mare și, prin urmare, o energie atât de mare, încât gloanțele se deteriorează de multe ori până la punctul în care nu le poți corela în mod realist, deoarece sunt prea deteriorate”.

El a subliniat că „compararea balistică este doar o parte” a anchetei.

ADN-ul, piesa-cheie a acuzării

Procurorii susțin că ADN-ul lui Robinson a fost găsit pe trăgaciul puștii, pe cartușul tras și pe două cartușe netrase.

Robinson trebuie să se prezinte astăzi, 17 aprilie, în fața instanței pentru o dezbatere privind permisiunea de a introduce camere de filmat în sala de judecată pentru procesul său. O audiere preliminară este programată pentru 17 mai.