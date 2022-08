Noi conduceri la Senat și Camera Deputaților. Tomac: PSD poate părăsi guvernarea, cum a mai făcut. Lumea evită să vorbească despre tensiunile din coaliție

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac și-a exprimat punctul de vedere privitor la coaliția de guvernare și la numirea de noi oameni în funcțiile de conducere ale celor două camere din Parlament:

„Pentru comisiile importante din Parlament, pentru conducerea celor două camere, ce pregătește puterea?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Îmi este foarte limpede că la Senat nu va fi instalat nimeni. Rămâne un interimar prelungit acolo, probabil pentru situația în care se va menține această coaliție, pentru că toată lumea evită să spună o chestiune care pare din ce în ce mai vizibilă, dincolo de încercarea de a ascunde aceste tensiuni care mocnesc în interiorul coaliției de guvernare, unde PSD și PNL nu mai sunt pe aceeași lungime de undă de foarte mult timp, iar ieșirea din iarnă ne va putea oferi noi surprize. Tocmai de asta cred că în vârful Senatului va rămâne un interimar. La Camera Deputaților, evident că nu se poate pune problema, pentru că domnul Ciolacu stă cel mai stabil pe această poziție“, a spus Eugen Tomac.

„Singura posibilitate să plece de la Cameră este să se ducă premier“, a punctat Val Vâlcu.

„Dacă va dori! Dacă va dori, anul viitor, să plece în fruntea Guvernului, evident că doar în acel context poate fi schimbat din funcție. Cred că nimeni nu ia în calcul și scenariul în care PSD-ul, din rațiuni politice, cum a mai făcut și altă dată, să părăsească guvernarea, iar atunci evident că lucrurile se pot reseta complet. Există, însă, în Parlament chestiuni extrem de importante pe care coaliția trebuie să le explice“, a concluzionat, la DC News, europarlamentarul Eugen Tomac.

PSD pregătește numiri la ANRE și CNA. Scenariul lui Tomac (PMP)

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a vorbit despre numirile pe care Partidul Social Democrat urmează să le facă la conducerea ANRE și CNA:

„Două numiri importante trebuie făcute în coaliție, în partidul mai mare din coaliție, PSD, căruia îi revine președinția ANRE-ului și a Consiliului Național al Audiovizualului. Sunt două zone de interes, ANRE este poate cea mai importantă agenție în acest moment, iar CNA-ul, dacă ne gândim că președintele acestei instituții va fi la butoane și în 2024, iarăși e zonă de interes“, a precizat Val Vâlcu.

„Este un subiect extrem de important în condițiile în care ANRE-ul a încercat să se sustragă de la explicațiile publice în această perioadă, când el are exact această menire, de a reglementa piața. Pe de altă parte este o instituție mamut și niciodată nu am înțeles de ce are nevoie de atât de mulți oameni. Îmi e foarte greu să-mi dau seama dacă PSD-ul își va dori, în mod real și onest, să numească în fruntea acestei instituții un profesionist care să facă față tuturor provocărilor sau va fi numit un politruc, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, doar pentru a-l mulțumi pe unul dintre liderii politici ai PSD. De preferat ar fi să se găsească o persoană potrivită și capabilă să vină cu soluții pentru crizele prin care trece România (...)“, a spus Eugen Tomac (citește continuarea AICI).

