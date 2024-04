Naomi, una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul românesc, este în comă. Se zbate între viață și moarte într-o clinică din străinătate

Naomi, cunoscută ca fiind una dintre cele mai controversate vedete din lumea showbiz-ului acum mulți ani, se zbate între viață și moarte. Vedeta, care la începutul anilor 2000 atrăgea atenția prin aparițiile sale spectaculoase în emisiunile TV și a dat naștere mai multor sketch-uri comice puse în scenă de actorul Mihai Bendeac, se află acum într-o stare critică.

După ce a ieșit din lumina reflectoarelor, transsexualul Naomi s-a stabilit în străinătate, iar recent, starea ei de sănătate s-a înrăutățit. Ultima persoană cu care a stat de vorbă înainte să i se facă rău a făcut mai multe declarații.

Fosta vedetă se află în stare comatoasă și este, în prezent, internată într-o clinică din Dortmund, Germania. Cu toate acestea, niciunul dintre cei apropiați de ea nu cunoștea motivul problemelor de sănătate. "Este în comă într-un spital din Dortmund, Germania. Din păcate, starea ei este una foarte gravă. Se luptă între viață și moarte. Nu știm care a fost cauza reală, medicii trebuie să știe mai bine" a declarat Antonela, ultima persoană care a discutat cu Naomi, pentru un post TV, potrivit Wowbiz.

Naomi avea în plan să vină în România, acolo unde urma să se întâlnească cu apropiații ei însă, din păcate, nu a mai apucat. "Ultimele mesaje și ultimele telefoane când am vorbit au fost lunea trecută. Ne înțelesesem să vină în România, dar după aceea nu am mai aflat nimic despre ea. Ieri am primit această veste, toate gândurile mele pozitive merg spre ea. Stabilisem o întâlnire în țară, chiar stabilisem și datele, doar că după aceea s-a întrerupt brusc legătura. Mi se părea destul de ok la voce, avea o voce destul de sănătoasă, vorbea destul de coerent. Este destul de în vârstă, trece de 50 de ani, vârsta își spune cuvântul. Viața ei foarte tristă, plină de neajunsuri, transfobie și tot felul de injustiții sociale au dus la tot felul de presiuni psihice.", a mai spus Antonela pentru sursa citată.

