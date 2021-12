Monica Davidescu, despre DIVORȚUL de Aurelian Temișan: El tace. Nu există persoană fără cusur

Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, iar anul viitor împlinesc 26 de ani de căsnicie. Cei doi au o fiica în vârstă de 11 ani, pe Dora, și formează o echipă solidă inclusiv pe scenă.

Într-un interviu recent, Monica Davidescu a povestit despre momentul în care l-a cunoscut pe Aurelian Temișan și a vorbit și despre divorț, după ce în urmă cu doar câteva luni a avut o replică în emisiunea "Neatza cu Răzvan și Dani" care a surprins pe toată lumea.

Actrița a povestit că l-a cunoscut pe Temișan în cadrul unui spectacol pe care ea l-a prezentat.

"Da, aşa ne-am cunoscut. Şi aşa s-a înfiripat scânteia. Dar primul nostru spectacol de anvergură împreună a fost Chicago, aici la TNB. Atunci am şi avut un hop, pentru că erau propuşi 3 actori pentru personajul Billy Flynn: Bănică Jr., soţul meu şi Andrei Duban. Dar anul următor, Ştefan a început proiectul Dansez pentru tine, aşa că au avut nevoie urgent de Aurelian, însă nu mai avea timp să repete suficient, iar producătorul mi-a spus să repet eu cu el acasă. Şi numai aşa ne-am pregătit şi ne-am şi amuzat că era o scenă în care Roxie Hart îi striga lui Billy Flynn: „Să-mi dai înapoi cei 5.000 de dolari ai mei!“. Şi noi ne certam ca pe scenă. Iar la un moment dat am auzit paşii vecinilor pe palier… I-am zis soţului: „Tu-ţi dai seama că pe hol oamenii ne aud urlând unul la altul: Să-mi dai cei 5.000 de dolari înapoi! Ce-or crede, bieţii oameni?! Or să spună că ne spargem oalele-n cap", a declarat Monica Davidescu, pentru okmagazine.ro

Monica Davidescu, despre divorț

Monica Davidescu a spus și care e secretul unei căsnicii atât de lungi și a vorbit și despre divorț.

"Eu nu-s pasionată de bucătărie, el nu-i pasionat de bucătărie. Am multe cunoştinţe care spun: Am gătit aseară, am băut un vin cu soţul meu…. Zic: Măi, în bucătărie eu nu mă pot relaxa. Nici să beau vin nu-mi place…

Ei, nouă ne place să descifrăm texte! Atunci de ce să nu facem asta, de ce să nu căutăm piese noi?! Şi în pandemie, când am stat foarte mult şi toate activităţile au fost întrerupte, chiar asta am făcut. Am şi repetat acasă, am făcut şi nişte filmări, soţul meu a făcut şi un videoclip", a mai spus actrița.

Întrebată dacă și-a pus vreodată problema de un posibil divorț, Monica Daviedescu a spus: "Eu, dacă am ceva de spus, spun, el tace. Şi apoi lucrurile se rezolvă de la sine. (…) Hopuri au existat, îţi dai seama că nu există persoană fără cusur. Dar nu am ajuns atât de departe încât să ne gândim la divorţ".

"26 de ani, până acum, de când ne-am cunoscut. Ani buni, frumoși, intenși, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reușite, ani în doi, după care în trei, dar în aproape toți anii cu animaluțe în casă, ani în care am asistat la nașteri, în care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreuna în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat și am fost aplaudați… dar cel mai important e că am fost sănătoși și că am fost și suntem împreună.

Să tot fim! Cu voi în preajmă, să vă bucurăm ca până acum și să simțim că mai vreți… și mai vreți… și mai vreți…", a scris vedeta la începutul anului.

În luna martie, Monica Davidescu l-a șocat pe Dani Oțil, în emisiunea "Neatza cu Răzvan și Dani", atunci când a spus că "a primit o săptămână de muncă și un divorț", la întrebarea ce a primit de 1 și 8 martie de la soțul ei, Aurelian Temișan.

Deși a clarificat în emisiune situația, spunând că totul face referire la o piesă pe care a terminat-o, mulți au rămas cu gândul că cei doi divorțează.

La câteva ore de la declarația cu subînțeles, cei doi soți au specificat că sunt împreună de 26 de ani și căsătoriți de 15 ani.

"Doamne, iartă-i că ei știu ce fac de 25 de ani în viața mea", a spus Aurelian Temișan, în glumă.