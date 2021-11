Mecanic de tren din Japonia, amendat pentru o întârziere de 1 minut. Și-a dat în judecată angajatorul

Un mecanic de tren și-a dat angajatorul în judecată după ce a fost amendat cu 56 de yeni, echivalentul a 2,11 lei, pentru că a provocat o întârziere sistemului național de căi ferate, scrie BBC.

Mecanicul a fost amendat de operatorul feroviar JR West după o întârziere de 1 minut, ca urmare a faptului că a confundat trenul pe care trebuia să-l preia. Potrivit companiei, angajatul nu a lucrat în intervalul de întârziere și astfel a aplicat principiul "fără muncă, fără plată".

Angajatul companiei cere daune morale în valoare de 2,2 milioane de yeni, aproape 20.000 de dolari, pentru stresul provocat. El s-a adresat Tribunalului Districtual din Okayama.

Totul s-a întâmplat în iunie 2020, când mecanicul urma să conducă un tren fără pasageri către stația Okayama, potrivit Soranews24. Angajatul a mers la peronul greșit și, când a realizat, s-a grăbit să ajungă la peronul corect. Totuși, transferul mecanicilor fusese deja întârziat cu două minute, ceea ce a dus la o întârziere de 1 minut la plecarea trenului plus un alt minut la menținerea în depou.

Inițial, operatorul feroviar JR West și-a amendat angajatul cu 85 de yeni (3,21 lei), dar după ce decizia a fost atacată, a redus amenda la 56 de yeni (2,12 lei). Mecanicul a refuzat să plătească amenda, susținând că nu a provocat întârzieri și pasagerilor - trenul circula gol la momentul cu pricina.

Sistemul feroviar din Japonia este cunoscut în întreaga lume pentru punctualitate.

