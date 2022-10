Marius Budăi, de Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei: Cifrele ne dau curaj

„Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei, marcată în fiecare an în data de 17 octombrie, ne găseşte în acest an la o răscruce de drumuri, marcată puternic de efectele pandemiei Covid 19, de războiul din Ucraina, de criza economică şi de cea energetică. Conştienţi de faptul că cele mai afectate persoane vor fi tocmai cele care astăzi sunt deja în stare de vulnerabilitate, încercăm să găsim soluţii de intervenţie rapidă pentru a veni în sprijinul acestor oameni”, a transmis ministrul Muncii, Marius Budăi.

„Din păcate, sărăcia nu este doar monetară. Acest fenomen necesită o intervenţie cu mult mai amplă, care înseamnă creşterea şanselor copiilor să urmeze cursurile de învăţământ, educarea părinţilor din aceste categorii vulnerabile, astfel încât să-şi trimită copiii la şcoală nu doar pentru a primi o alocaţie sau o masă, ci mai ales pentru a le da o şansă pentru viitor. Prin urmare, pentru că soluţiile de intervenţie financiară trebuie dublate de o serie întreagă de alte măsuri din domeniile educaţiei, sănătăţii şi locuirii, am decis ca în Legea venitului minim de incluziune să combinăm partea de beneficii acordate cu cea de servicii asigurate”, a zis ministrul Muncii.

„Deşi lupta cu sărăcia nu este uşoară şi uneori pare că este în zadar, cifrele ne dau curaj: dacă în anul 2011 aveam 400.000 de beneficiari de ajutor social, astăzi am ajuns la 150.000 şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care lucrează neobosit, zi de zi, pentru a-i scoate pe semenii lor din sărăcie”, a mai precizat Marius Budăi.

Citește și...

Cu cât ar trebui să crească pensiile de la 1 ianuarie. Marius Budăi, noi declarații

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a fost întrebat, duminică, la Antena 3, cu ce procent vor creşte pensiile.

„Ultima discuţie pe care am avut-o în coaliţie, şi aţi văzut şi dumneavoastră, co-preşedinţii coaliţiei, cei doi preşedinţi ai celor mai mari partide, şi mă refer la Marcel Ciolacu şi la premierul României, au spus foarte clar că, de la 1 ianuarie, pensiile vor creşte. Ministrul de Finanţe, când s-a referit la procent, s-a referit la procentul din lege care vorbeşte despre actualizarea cu rata inflaţiei, este vorba despre rata inflaţiei din 2021 care este 5,1%. Noi, PSD, când ne-am făcut calculele şi am făcut acele propuneri pe masa coaliţiei, am luat în calcul cifre oficiale care sunt pe diferite siteuri de specialitate, mă refer la Comisia Naţională de Prognoză, INS, Ministerul Finanţelor, execuţia bugetară şi am ajuns la concluzia că pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie cu cel puţin 10 la sută”, a spus Marius Budăi.

„În coaliţie şi în gândirea noastră, poate ar trebui mai mult, dar trebuie să avem un echilibru în a sprijini şi mediul de afaceri şi să facem un echilibru între măsurile care vin în sprijinul mediului de afaceri, măsurile economice şi între tot ceea ce înseamnă pachetele sociale”, a spus Marius Budăi.

De asemenea, ministrul Muncii a zis că se lucrează în coaliţie la construcţia bugetului. Când va fi luată decizia finală în privinţa acestuia, va fi cunoscut şi procentul final cu care vor fi majorate pensiile, a precizat ministrul Marius Budăi.

