De ce-i ignoră Nicușor Dan pe Firea și Burduja în cursa pentru București

Nicușor Dan, actualul edil al Capitalei, a fost întrebat de una dintre realizatoarele emisiunii ”Decisiv”, de ce îi ignoră pe doi dintre candidații în cursa pentru PMB, lansați săptămâna trecută, după ce candidatul comun al coaliției PSD - PNL a fost retras.

”De la momentul nominalizării Gabrielei Firea și a lui Sebastian Burduja au apărut în spațiul public trei sondaje. Singura constantă, numitor comun în toate cele trei sondaje, este că dvs. sunteți pe primul loc.

Ultimul sondaj este un sondaj INSCOP, vă dă la 38,5%. Am văzut și 31%, am văzut și 37%, însă toate sondajele vă dau câștigător detașat în cursa pentru Primăria Capitalei. Cristian Popescu Piedone, în acest sondaj, este pe locul 2 (27,4%), urmat de Gabriela Firea (21,4%) și Sebastian Burduja (10,1%). Sunt alte sondaje, însă, care o dau pe Gabriela Firea pe doi. Un alt sondaj, cel care a fost făcut la comanda PSD, o dă pe Gabriela Firea pe locul 2. Dvs ați tot spus în spațiul public că principalul dvs contracandidat este Cristian Popescu Piedone. De ce îi ignorați pe Gabriela Firea și pe Sebastian Burduja în această competiție”, l-a întrebat Mădălina Mihalache pe Nicușor Dan.

”Eu am spus că am făcut un sondaj, din care am și făcut publice câteva date, în urmă cu o lună și jumătate, și în care situația era cam cea pe care o prezentați dvs aici. Între Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea era o diferență de cam 10 procente, în momentul acela. În același timp, voluntarii noștri care au strâns semnături și care mai departe fac campanie în stradă vorbesc cu oamenii și asta este și senzația lor. Că în acest bazin PSD de stânga, să îi zicem, acest bazin este împărțit între Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea și dl Cristian Popescu Piedone este mai bine plasat”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat de Mădălina Mihalache dacă menținerea în atenția publică a lui Cristian Popescu Piedone ca principal contracandidat a lui Nicușor Dan, se face tocmai pentru a-l păstra în cursă și a fractura electoratul social-democrat, pe care-l împarte cu Gabriela Firea, analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat: ”Eu nu îl văd capabil pe dl Nicușor Dan de astfel de strategii electorale”.

