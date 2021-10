Ludovic Orban, revoltă după numirea lui Ciucă: Săptămâna viitoare îmi dau DEMISIA din PNL. E picătura care a umplut paharul

Invitat în platoul B1 TV, Ludovic Orban a spus că saptămâna viitoare își va da demisia din PNL.

"Decizia de a-l propune pe domnul Ciucă nu a fost luată dimineață, la ora 10.00, în simulacrul de BEX, care nu e for statutar al partidului. Candidatul se stabilește în Consiliul Național! Ședința de azi a durat 4 minute. Asta înseamnă dezbatere în PNL în conducerea impusă de Iohannis. A fost o informare că va fi propus Ciucă. Decizia a fost luată aseară, la Vila Lac, unde au participat un număr restrâns de persoane, la întâlnirea cu Iohannis. Veniseră să se bată ăștia care-l sprijineau pe Bode cu cei care-l sprijineau pe Cîțu. A ieșit cine a vrut Iohannis.

Partidul Național Liberal nu mai există, forurile statutare nu mai există, PNL este o prelungire fără voință care nu mai ține cont de dorința cetățenilor, de voința membrilor de partid. E pur și simplu o conducere plină de obediență care nu are niciun fel de coloană vertebrală, niciun fel de opinii și niciun fel de păreri.

Pentru mine, decizia lui Iohannis de a forța conducerea PNL, de a-l impune pe Ciucă, la înțelegere cu PSD este o decizie care reprezintă o trădare gravă a legăturilor care au votat cu Klaus Iohannis și în primul tur și în al doilea tur și o trădare gravă a legăturilor care au votat PNL tocmai pentru a ține PSD departe de guvernare. (...)

Eu categoric nu voi vota pe domnul Ciucă, iar pentru mine asta e picătura care a umplut paharul. Săptămâna viitoare îmi voi da demisia din grupul parlamentar al PNL.

Pentru mine, atât Iohannis, cât și conducerea nelegitimă, gașca demolatoare cum le spun eu celor care s-au auto-intitulat echipa câștigătoare au trădat grav interesele cetățenilor români", a declarat Ludovic Orban, în direct la B1 TV.

"Iohannis conduce PNL prin ucazuri, Cîțu rămâne șef să asculte orbește"

"Îmi aduc aminte discursul de susținere de la Congres, în care Klaus Iohannis i-a mințit pe cei 5.000 de delegați PNL că va fi premier Citu până în 2024, că nu are niciun motiv să demisioneze, că e cel mai bun premier. A scăpat de mine, l-a pus pe Citu președinte la PNL. Citu a ajuns președintele partidului și a fost trimis la plimbare scurt. Citu e un pion sacrificat. Probabil că Iohannis îl va ține la partid, pentru că Citu nu poate conduce partidul. Citu va rămâne doar câtă vreme îl va ascultă orbește pe Iohannis. Iohannis îl ține șef la PNL, aproape două treimi din conducerea partidului este controlată într-o formă sau altă și răspund la comenzile lui Iohannis. Lui îi convine să fie un președinte că Citu, că de fapt tot el conduce PNL, conduce prin ucazuri", a mai spus Ludovic Orban.

"Domnului Ciucă nici nu i s-a uscat cerneala pe adeziunea la PNL. El face parte din categoria oamenilor care ajung în funcții fără să aibă o carieră politică în spate. Iohannis e și el un exemplar în acest sens", a spus Orban

Ludovic Orban părăsește grupul parlamentar al liberalilor și va conduce un nou partid, numit „Forța Liberală”, anunța Realitatea Plus în urmă cu mai bine de o săptămână.

”Politica adevărată se face cu oameni de onoare! Ludovic Orban - Liderul liberal care nu are nevoie de funcții pentru a fi loial oamenilor!” a scris Ionel Dancă atunci.

Ludovic Orban și-a anunțat demisia de la șefia Camerei Deputaților.

”Eu ce gândesc spun și ce spun fac. Am anunțat încă din campania internă că în cazul în care nu voi fi ales președinte al PNL îmi voi prezenta demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. În urmă cu aproximativ 5 minute mi-am scris demisia și am înaintat-o către Biroul Permanent al Camerei Deputaților și către secretarul general al Camerei Deputaților. Demisionez din mai multe motive. În primul rând, pentru faptul că am anunțat această demisie ca urmare a faptului că eu consider că pentru a putea gira astfel de funcții în statul român, dacă ești om de stat, nu poți să girezi astfel de funcții decât dacă beneficiezi de legitimitate, iar legitimitatea este conferită de votul cetățenilor care este acordat către formațiunile politice care se prezintă în alegeri. Atâta timp cât eu astăzi nu mai sunt președinte al PNL, consider că nu mai pot exercita această funcție.

Motivul însă principal al demisiei mele este legat de faptul că nu mai pot fi părtaș la decizii luate de o conducere instalată cu forța în fruntea PNL, decizii care nu mai au nicio legătură cu angajamentele făcute de PNL în campania electorală pentru alegerile parlamentare. (...) Gruparea demolatoare care l-a susținut pe Florin Cîțu, în frunte cu Klaus Iohannis, literalmente au călcat în picioare democrația din Partidul Național Liberal, au impus o conducere în pofida voinței reale a membrilor PNL și după impunerea acestei conduceri, practic și-au încălcat toate angajamentele luate în fața românilor. Eu nu pot să fiu părtaș la trădarea cetățenilor români care și-au exprimat încrederea în PNL. Eu nu pot să fiu complice la decizii care trebuiau să mă forțeze pe mine să încalc democrația, prevederile constituționale, principiul constituțional al statului de drept numai pentru interese meschine politice. Nu mai pot să exercit funcția de președinte al Camerei Deputaților din partea PNL atât timp cât gruparea demolatoare din jurul lui Cîțu, cu sprijinul președintelui Iohannis, după ce a călcat democrația în PNL, este pregătită să calce în picioare democrația în România.”, a anunțat Ludovic Orban în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă este adevărat că vrea să plece din PNL și să își creeze un nou partid, Ludovic Orban a spus: "Când voi lua această decizie, vă voi anunța", fără a oferi alte detalii, dar explicând totuși că nu se mai regăsește în PNL.