Lewandowski, hotărât să plece de la Bayern: Ceva a murit în mine! E un lucru peste care nu reuşeşti să treci!

Întrebat luni seara, într-un podcast de pe site-ul polonez Onet.pl, de ce vrea să plece de la Bayern, fotbalistul în vârstă de 33 de ani a răspuns fără ezitare că vrea să simtă 'mai multe emoţii în viaţă'.

'Povestea mea la Bayern a ajuns la sfârşit'

'În primul rând, ceva a murit în mine şi este un lucru peste care nu reuşeşti să treci', a explicat Lewandowski.

'Povestea mea la Bayern a ajuns la sfârşit', a declarat săptămâna trecută polonezul, fără să ofere indicaţii despre viitorul său.

FC Barcelona ar fi făcut o ofertă de 32 de milioane de euro pentru Lewandowski

Potrivit presei, FC Barcelona ar fi făcut o ofertă de 32 de milioane de euro pentru Lewandowski. Atacantul, care în august va împlini 34 de ani, a spus după încheierea sezonului din Bundesliga că nu îşi va reînnoi contractul cu Bayern, care expiră în 2023, şi ar dori să părăsească echipa bavareză chiar în această vară. Bavarezii pot obţine bani de pe urma sa doar dacă îl vor vinde în această vară.

'Cu ceea ce am dobândit datorită lui Bayern şi Bayern datorită mie', a spus jucătorul, ar fi mai bună găsirea unei soluţii acceptabile pentru ambele părţi şi să nu căutarea unei 'decizii unilaterale'. 'Cred că loialitatea şi respectul sunt mai importante decât afacerile' după opt sezoane petrecute împreună, crede atacantul.

După venirea sa la Bayern în 2014, Lewandowski a câştigat Liga Campionilor în 2020 şi opt titluri de campion al Germaniei

El a subliniat că lasă la Bayern 'prieteni' mai degrabă decât 'colaboratori'. După venirea sa la Bayern în 2014, Lewandowski a câştigat Liga Campionilor în 2020 şi opt titluri de campion al Germaniei, pe lângă cele două titluri cucerite cu Borussia Dortmund.

El a doborât mai multe recorduri, cel mai mediatizat fiind cel al numărului goluri într-un singur sezon din Bundesliga, cu 41 de realizări în 2020-2021. El este al treilea marcator din istoria Ligii Campionilor, la egalitate cu Karim Benzema (86 de goluri), încă departe de Cristiano Ronaldo (140 de goluri) şi Lionel Messi (125 de goluri).

Atacantul polonez Robert Lewandowski, golgheterul echipei Bayern Munchen, a fost desemnat cel mai bun jucător al anului 2021, la începutul anului, în cadrul Galei Premiilor The Best FIFA, organizată la Zurich de Federaţia Internaţională de Fotbal, transmite AFP.

Lewandowski (33 ani) a mai făcut uitată decepţia pentru faptul că nu i-a fost acordat Balonul de Aur (l-a câştigat Lionel Messi, n. red.) pentru evoluţia sa de anul trecut, câştigând pentru al doilea an consecutiv trofeul oferit de FIFA.

Peste Messi și Salah

Căpitanul naţionalei Poloniei, cu 48 de puncte, i-a devansat în clasamentul trofeului The Best FIFA pe Messi (Paris SG, ex-FC Barcelona), 44 puncte, şi pe egipteanul Mohamed Salah (Liverpool), 39 puncte.

Sunt foarte fericit şi onorat să câştig acest trofeu

Lewandowski a avut un an 2021 magnific, câştigând titlul în Bundesliga cu Bayern şi Supercopa Germaniei, încheind cu 43 de goluri marcate, performanţă cu care a doborât recordul legendarului Gerd Muller (41). Pentru distincţia The Best FIFA au votat selecţionerii şi căpitanii echipelor naţionale, jurnalişti, precum şi suporteri din întreaga lume.

Sunt foarte fericit şi onorat să câştig acest trofeu. Mă simt foarte mândru. Acest trofeu aparţine şi colegilor mei, antrenorilor mei, pentru că împreună muncim pentru a câştiga meciuri şi trofee, a declarat Lewandowski după acordarea premiului.

