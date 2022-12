La o zi de la lansare, "Avatar: The Way of Water" are încasări de 17 milioane de dolari

"Avatar: The Way of Water" a obţinut 17 milioane de dolari din încasările la casele de bilete după prima zi pe marile ecrane din Statele Unite şi Canada, a anunţat distribuitorul peliculei, compania Walt Disney, informează Agerpres.



Încasările de joi de la box-office-ul nord-american sunt inferioare celor 28 de milioane de dolari obţinute de recenta producţie Disney "Black Panther: Wakanda Forever" în prima seară în cinematografele din SUA şi Canada. Împreună cu încasările de la casele de bilete internaţionale, continuarea "Avatar" a generat 50,4 milioane de dolari începând de miercuri.



Marea întrebare de la Hollywood este dacă Avatar: The Way of Water îşi va putea recupera costurile masive de producţie şi de marketing. Studiourile împart veniturile obţinute din vânzarea biletelor cu sălile de cinema, iar regizorul peliculei, James Cameron, a declarat pentru revista GQ că "Avatar: 'The Way of Water va trebui să obţină 2 miliarde de dolari doar pentru a ajunge să atingă pragul de rentabilitate. "Avatar: The Way of Water" a fost lansat la 13 ani după ce primul film din serie a încântat publicul cu o tehnologie revoluţionară 3D şi a devenit pelicula cu cele mai mari încasări din toate timpurile - peste 2,9 miliarde de dolari în urma vânzărilor de bilete la nivel mondial.

Povestea continuă

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun "venusieni". Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

