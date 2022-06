Kim Jong Un a felicitat-o pe regina Elisabeta a II-a cu ocazia Jubileului de Platină

Vă adresez felicitările mele, majestăţii voastre şi poporului vostru, cu prilejul acestei sărbători naţionale din ţara dumneavoastră, aniversarea oficială a majestăţii voastre, a scris Kim Jong Un în mesajul său adresat reginei.

Londra şi Phenianul au stabilit relaţii diplomatice în anul 2000. Ambele ţări şi-au păstrat ambasadele, în ciuda deteriorării relaţiilor dintre Coreea de Nord şi ţările occidentale în ultimii ani din cauza programului de înarmare nucleară al Phenianului.

Ambasada britanică de la Phenian este cu toate acestea închisă momentan, din cauza restricţiilor drastice de intrare şi de ieşire din ţară impuse de Coreea de Nord din cauza pandemiei de COVID-19. Anul trecut, agenţia de presă oficială KCNA a relatat că regina Elisabeta a II-a l-a felicitat pe Kim Jong Un cu prilejul Zilei Naţionale a Coreii de Nord, ziua fondării republicii, celebrată pe 9 septembrie.

Vineri, 3 iunie

La ora 10.50, la Catedrala St. Paul va avea loc slujba de mulțumire pentru lunga domnie a Reginei. Membrii Familiei Regale sosesc la ora 11:00, împreună cu oaspeții speciali. Slujba începe la ora 11.30 și va include un nou imn religios creat de Judith Weir, Maestrul Muzicii din suita Reginei, punând pe ritmuri de muzică cuvintele din capitolul al treilea al Cărții Proverbelor.

Lordul primar va găzdui o recepție la Guildhall după slujbă, iar membrii familiei regale vor sosi la ora 12:25.

Sambătă, 4 iunie

Regina poate participa la celebra cursă, derbyul Epsom, de la 16.30 împreună cu alți membri ai familiei regale, fiind întâmpinată de garda de onoare formată din 40 dintre jocheii ei din trecut și din prezent.

Urmează apoi o petrecere imensă, la care are loc un concert, transmisă pe BBC One între orele 20:00 - 22:30, la care vor participa 22.000 de persoane în jurul memorialului Victoria și alte 100.000 de persoane sunt așteptate în alte zone principale. Printre oaspeți vor fi 10.000 de persoane din public și alți 7.500 de participanți, lucrători cheie, membri ai Forțelor Armate, voluntari și organizații caritabile, care au primit acces la bilete.

Membri familiei regale sosesc la 19:40, tocmai la timp pentru a se bucura de mulțime și de interpreți din lumea muzicii și a dansului. Concert va fi deschis Queen + Adam Lambert într-un stil special. Starurile care vor urma îi includ pe Duran Duran, Diana Ross, Sir Rod Stewart, Andrea Bocelli, Mimi Web Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nil Rodgers și Diversity și alții.

De asemenea, vor apărea pe scenă sau prin video David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, Sir David Attenborough, Emma Răducanu, The Royal Ballet, Ellie Simmonds și Sir Elton John.

Duminică, 5 iunie

Petreceri și picnicuri au loc în toată țara în weekend. Peste 60.000 de persoane s-au înregistrat pentru a găzdui adunări comunitare. Evenimentele variază de la încercări de a doborî recorduri mondiale pentru cea mai lungă petrecere pe stradă până la grătare în grădină și simple adunări între prieteni.

Clopotele Abației Westminster vor suna așa cum au făcut-o în ziua încoronării în 1953. O paradă uriașă de cavalerie condusă de The Gold State Coach, care nu a mai ieșit pe străzile Londrei de 20 de ani va parcurge traseul aglomerat de mulțimi, începând de la Whitehall înapoi la Palatul Buckingham. Totul culminează cu intonarea imnului național în timp ce „God Save the Queen” reverberează în The Mall și în întreaga țară. Vezi știrea aici!

Armata nord-coreeană a intensificat, la mijlocul lunii mai, distribuţia de medicamente pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19, a anunţat marţi agenţia oficiala de presă KCNA, care a raportat aproape 1,5 milioane de cazuri de 'febră', notează AFP.

Liderul Kim Jong Un a ordonat un lockdown la nivel naţional pentru a încerca să stopeze răspândirea virusului în ţară, a cărei populaţie este nevaccinată, şi a desfăşurat armata pentru a ajuta la lupta împotriva pandemiei, criticând conducerea militarilor.

Sute de membri ai serviciilor Armatei Populare coreene, în uniforme de camuflaj, au fost văzuţi adunându-se în capitala Phenian în fotografii publicate de KCNA. Vezi video aici!

Armata 'şi-a desfăşurat de urgenţă forţele puternice în toate farmaciile din oraşul Phenian şi a început să furnizeze medicamente în cadrul unui serviciu propus 24 de ore din 24', a declarat KCNA.

Criticile lui Kim Jong Un la adresa guvernului. 'Mari bulversări' în Coreea de Nord

Kim Jong Un a criticat luni guvernul şi autorităţile sanitare pentru gestionarea pandemiei, în special pentru incapacitatea de a menţine farmaciile deschise în permanenţă. De când ţara a anunţat joi primul caz de COVID-19, Kim Jong Un a preluat personal responsabilitatea luptei împotriva epidemiei care, în opinia sa, provoacă 'mari bulversări' în ţară.

Autorităţile au raportat peste 1,48 milioane de cazuri de 'febră' şi 56 de morţi de la apariţia COVID-19 în ţară şi 'cel puţin 663.910 de persoane primesc tratament medical', potrivit aceleiaşi surse.

Autorităţile şi-au intensificat campaniile de sensibilizare în media, iar companiile farmaceutice au crescut producţia de medicamente, a spus KCNA.

Sistemul de sănătate nord-coreean, la pământ. A fost clasat pe locul 193 din 195 de ţări

Sistemul de sănătate nord-coreean a fost clasat pe locul 193 din 195 de ţări de un studiu realizat de Universitatea americană Johns Hopkins anul trecut. Spitalele din ţară sunt prost echipate, cu puţine unităţi de terapie intensivă. Potrivit experţilor, ţara nu dispune de niciun tratament împotriva COVID-19 şi nu are capacitatea de a-şi testa masiv populaţia.

