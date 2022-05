Anecdote și secrete despre regina Elisabeta a II-a: Cine îi poartă pantofii timp de câteva zile

Întrucât cea mai mare parte a vieţii sale a fost deja documentată, jurnaliştii de la agenţia de presă Reuters au stat de vorbă cu mai mulţi experţi în istoria casei regale pentru a-i ruga să dezvăluie anecdote şi lucruri mai puţin cunoscute despre suverana de 96 de ani. Prezentăm mai jos declaraţiile făcute de aceşti experţi în istoria casei regale şi a monarhiei britanice.

Regina are un 'simţ al umorului adorabil'

'Cu toţii am văzut o latură diferită a reginei... atunci când a filmat acea parodie cu James Bond... pentru deschiderea Jocurilor Olimpice de la Londra', a declarat specialista în biografii regale Penny Junor.

Într-un scurtmetraj amuzant, ce a fost difuzat pe un ecran uriaş al Stadionului Olimpic din Londra, care era arhiplin, precum şi în faţa unui impresionant public de televiziune din lumea întreagă, regina Elisabeta a II-a era prezentată timp ce se întâlnea cu agentul secret 007, interpretat de Daniel Craig, şi urca alături de el la bordul unui elicopter. Apoi, doi cascadori profesionişti - dublurile celor doi - au sărit cu paraşuta şi au aterizat în interiorul stadionului, chiar înainte ca luminile reflectoarelor să se îndrepte spre adevărata regină a Marii Britanii, care a salutat spectatorii înainte de a se aşeza pe scaunul ei de la tribuna oficială.

'Ceea ce ne-a arătat regina a fost imaginea ei foarte profesionistă, pe care a prezentat-o în faţa lumii întregi în rolul său oficial, dar şi un simţ al umorului neastâmpărat şi adorabil, pe care îl are într-un cadru privat şi pe care familia ei îl poate vedea', a adăugat Penny Junor. Regina este 'o imitatoare excelentă'

'Ştiu că este o imitatoare excelentă'

'Ştiu că este o imitatoare excelentă. I-a distrat în privat pe membrii familiei sale imitând diverşi lideri ai lumii şi se pare că este o imitatoare foarte bună şi că ar fi putut să îşi construiască o carieră decentă din acest lucru', a declarat Charles Rae, fost corespondent pe teme regale al tabloidului The Sun.

'Regina trebuie să stea în picioare destul de mult...'

Pantofii ei sunt purtaţi iniţial de o angajată a casei regale 'Regina trebuie să stea în picioare destul de mult... aşadar, este un aspect incredibil de important, pentru că ea trebuie să se simtă confortabil şi cred că aşa se întâmplă atunci când pantofii ei, care au devenit un fel de tipar clasic cu toc mic, sunt purtaţi de un membru al casei regale înaintea ca ea să îi poarte', a declarat Lydia Slater, editorul-şef al revistei Harper's Bazaar.

'Acea angajată, care în mod evident are aceeaşi mărime la picior, trebuie să îi poarte pe un covor timp de câteva zile înainte ca regina să îi pună în picioare, pentru a se asigura astfel că pantofii nu o strâng şi nu îi produc bătături, care ar putea fi dezastruoase atunci când ea participă la evenimente şi stă mult timp în picioare', a adăugat Lydia Slater.

A participat la o cursă de cai de la Ascot

'Aproape toată lumea ştie că regina are o mare pasiune pentru cursele de cai, dar cred că oamenii nu ştiu că ea a şi participat la o astfel de cursă', a declarat istoricul Matthew Dennison, autorul cărţii 'The Queen'.

'Exista o tradiţie în rândul familiei regale în primii ani de domnie ai reginei, ca în timpul Săptămânii Curselor de Cai de la Ascot membrii familiei regale să se întreacă între ei înainte de începerea curselor oficiale. Regina şi membrii familiei sale au călărit într-adevăr foarte rapid în acea cursă', a adăugat el.

'Cred că există şi o anumită doză de amărăciune în acest lucru, deoarece să te deplasezi foarte repede pe spatele unui cal într-un grup de rude, slujitori de încredere şi prieteni apropiaţi îţi aduce un sentiment de libertate pe care, evident, ea nu l-a trăit prea des', a mai spus istoricul şi scriitorul Matthew Dennison, notează Agerpres.

Marea Britanie va avea câteva zile de sărbătoare pentru a marca cele șapte decenii de domnie ai Reginei Elisabeta.

Majestatea Sa Regina Elisabeta sărbătorește 70 de ani de domnie, un record fără precedent, iar regatul său se pregătește pentru o serie de evenimente regale care vor rivaliza chiar și cu încoronarea ei din 1952. Primul Jubileu de platină va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare, într-un weekend prelungit de patru zile, începând de joi, 2 iunie.

Vor avea loc concerte concerte de mare anvergură, cât și evenimente locale, sărbătoarea le va oferi britanicilor și celor patronați de regină o scuză pentru a se relaxa după ani marcați de crize, scrie Daily Mail.

Joi, 2 iunie

Celebrarea Jubileului de patru zile începe cu parada dedicată aniversării Reginei. Începând cu ora 10 dimineața, va debuta Parada The Mall to Horse Guards, cu membrii familiei regale călare ori în trăsuri care vor defila în jurul orei 10:30. Evenimentul se transformă în tradiționalul Trooping the Colour, care a marcat ziua oficială de naștere a monarhului britanic în ultimii 260 de ani.

Urmează apoi Batalionul 1, Gărzile Irlandeze, unde Prințul William este colonelul regimentului, cu până la 1.450 de ofițeri și soldați care prezintă un spectacol extravagant de fast militar, împreună cu 400 de muzicieni din Armată și aproximativ 240 cai. După aceasta vine Royal Gun Salute, la 12:52, cu 82 de salve în Hyde Park, iar la ora 13:00, cu 124 de salve de la Turnul Londrei.

După paradă, membrii familiei regale vor merge alături de Regină pe balconul Palatului Buckingham pentru a urmări un zbor special cu 70 de avioane RAF. Prințul Andrew și ducii de Sussex nu sunt invitați în suita de la balcon care îi include pe Prințul de Wales și Ducesa de Cornwall, Ducele și Ducesa de Cambridge și copiii lor, Contele și Contesa de Wessex și copiii lor, Princess Royale Anne și amiralul Sir Timothy Laurence, Ducele și Ducesa de Gloucester, Ducele de Kent și Prințesa Alexandra.

În jurul apusului în peste 3.000 de orașe, sate și orașe, flăcările vor lumina cerul nopții. Farurile sunt aprinse în Regatul Unit, Insulele Canalului, Insula Man și teritoriile de peste mări ale Regatului Unit. Farurile sunt, de asemenea, aprinse în fiecare dintre capitalele țărilor din Commonwealth.

Vineri, 3 iunie

La ora 10.50, la Catedrala St. Paul va avea loc slujba de mulțumire pentru lunga domnie a Reginei. Membrii Familiei Regale sosesc la ora 11:00, împreună cu oaspeții speciali. Slujba începe la ora 11.30 și va include un nou imn religios creat de Judith Weir, Maestrul Muzicii din suita Reginei, punând pe ritmuri de muzică cuvintele din capitolul al treilea al Cărții Proverbelor.

Lordul primar va găzdui o recepție la Guildhall după slujbă, iar membrii familiei regale vor sosi la ora 12:25. Vezi continuarea programului aici!

