Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta II. Ghidul complet al evenimentelor

Sursă foto: Facebook (The Royal Family) / Imagine de la Jubileul de Diamant, din 2012

Majestatea Sa Regina Elisabeta sărbătorește 70 de ani de domnie, un record fără precedent, iar regatul său se pregătește pentru o serie de evenimente regale care vor rivaliza chiar și cu încoronarea ei din 1952. Primul Jubileu de platină va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare, într-un weekend prelungit de patru zile, începând de joi, 2 iunie.

Vor avea loc concerte concerte de mare anvergură, cât și evenimente locale, sărbătoarea le va oferi britanicilor și celor patronați de regină o scuză pentru a se relaxa după ani marcați de crize, scrie Daily Mail.

Joi, 2 iunie

Celebrarea Jubileului de patru zile începe cu parada dedicată aniversării Reginei. Începând cu ora 10 dimineața, va debuta Parada The Mall to Horse Guards, cu membrii familiei regale călare ori în trăsuri care vor defila în jurul orei 10:30. Evenimentul se transformă în tradiționalul Trooping the Colour, care a marcat ziua oficială de naștere a monarhului britanic în ultimii 260 de ani.

Urmează apoi Batalionul 1, Gărzile Irlandeze, unde Prințul William este colonelul regimentului, cu până la 1.450 de ofițeri și soldați care prezintă un spectacol extravagant de fast militar, împreună cu 400 de muzicieni din Armată și aproximativ 240 cai. După aceasta vine Royal Gun Salute, la 12:52, cu 82 de salve în Hyde Park, iar la ora 13:00, cu 124 de salve de la Turnul Londrei.

După paradă, membrii familiei regale vor merge alături de Regină pe balconul Palatului Buckingham pentru a urmări un zbor special cu 70 de avioane RAF. Prințul Andrew și ducii de Sussex nu sunt invitați în suita de la balcon care îi include pe Prințul de Wales și Ducesa de Cornwall, Ducele și Ducesa de Cambridge și copiii lor, Contele și Contesa de Wessex și copiii lor, Princess Royale Anne și amiralul Sir Timothy Laurence, Ducele și Ducesa de Gloucester, Ducele de Kent și Prințesa Alexandra.

În jurul apusului în peste 3.000 de orașe, sate și orașe, flăcările vor lumina cerul nopții. Farurile sunt aprinse în Regatul Unit, Insulele Canalului, Insula Man și teritoriile de peste mări ale Regatului Unit. Farurile sunt, de asemenea, aprinse în fiecare dintre capitalele țărilor din Commonwealth.

Vineri, 3 iunie

La ora 10.50, la Catedrala St. Paul va avea loc slujba de mulțumire pentru lunga domnie a Reginei. Membrii Familiei Regale sosesc la ora 11:00, împreună cu oaspeții speciali. Slujba începe la ora 11.30 și va include un nou imn religios creat de Judith Weir, Maestrul Muzicii din suita Reginei, punând pe ritmuri de muzică cuvintele din capitolul al treilea al Cărții Proverbelor.

Lordul primar va găzdui o recepție la Guildhall după slujbă, iar membrii familiei regale vor sosi la ora 12:25.

Sambătă, 4 iunie

Regina poate participa la celebra cursă, derbyul Epsom, de la 16.30 împreună cu alți membri ai familiei regale, fiind întâmpinată de garda de onoare formată din 40 dintre jocheii ei din trecut și din prezent.

Urmează apoi o petrecere imensă, la care are loc un concert, transmisă pe BBC One între orele 20:00 - 22:30, la care vor participa 22.000 de persoane în jurul memorialului Victoria și alte 100.000 de persoane sunt așteptate în alte zone principale. Printre oaspeți vor fi 10.000 de persoane din public și alți 7.500 de participanți, lucrători cheie, membri ai Forțelor Armate, voluntari și organizații caritabile, care au primit acces la bilete.

Membri familiei regale sosesc la 19:40, tocmai la timp pentru a se bucura de mulțime și de interpreți din lumea muzicii și a dansului. Concert va fi deschis Queen + Adam Lambert într-un stil special. Starurile care vor urma îi includ pe Duran Duran, Diana Ross, Sir Rod Stewart, Andrea Bocelli, Mimi Web Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nil Rodgers și Diversity și alții.

De asemenea, vor apărea pe scenă sau prin video David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, Sir David Attenborough, Emma Răducanu, The Royal Ballet, Ellie Simmonds și Sir Elton John.

Duminică, 5 iunie

Petreceri și picnicuri au loc în toată țara în weekend. Peste 60.000 de persoane s-au înregistrat pentru a găzdui adunări comunitare. Evenimentele variază de la încercări de a doborî recorduri mondiale pentru cea mai lungă petrecere pe stradă până la grătare în grădină și simple adunări între prieteni.

Clopotele Abației Westminster vor suna așa cum au făcut-o în ziua încoronării în 1953. O paradă uriașă de cavalerie condusă de The Gold State Coach, care nu a mai ieșit pe străzile Londrei de 20 de ani va parcurge traseul aglomerat de mulțimi, începând de la Whitehall înapoi la Palatul Buckingham. Totul culminează cu intonarea imnului național în timp ce „God Save the Queen” reverberează în The Mall și în întreaga țară.

