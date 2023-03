Kelemen Hunor vrea anticipate. Radu Popa: PSD e pregătit de scenariul ăsta

"Dacă eu aş fi cel care decide singur, eu aş face anticipate în acest an. Trebuie să fim de acord cu toţii, cei care formăm o majoritate, apoi trebuie să fie de acord şi preşedintele ţării, fiindcă fără el nu poţi să faci anticipate. Şi trebuie să explici în primul rând cetăţenilor. De ce aş face eu anticipate, dacă ar fi după mine? Anul 2024 este un an electoral. Se întâmplă foarte rar ca să avem toate alegerile într-un singur an - din mai, până în noiembrie. Asta înseamnă, cunoscând cât de cât ce înseamnă un an electoral, că administraţia centrală în primul rând se va aşeza, va aştepta să vedem ce se întâmplă", a declarat Kelemen Hunor la TVR Info. CITEŞTE MAI MULTE AICI

"Şi noi am spus că dacă rotativa nu se face, mergem la anticipate. Nu avem altă formulă, nu mai vedem altă soluţie. Cred că asta e calea, dacă nu se face rotativa. PSD e pregătit să facă anticipate. UDMR cred că e pregătit, pentru că de 25 de ani au acelaşi scor în sondaje şi sigur nu sunt stresaţi. Dar cred că liberalii nu sunt prea liniştiţi cu această variantă, pentru că cifrele lor ar trebui să nu îi lase să doarmă, nu numai să îi îngrijoreze. Dar nu e treaba mea ce face PNL, fiecare îşi vede de treaba lui şi lucrurile trebuie să meargă înainte.

Oricum, eu cred cu tărie că se va face rotativa, cred că vom face echipă în continuare şi după 2024. Cred că sunt toate premisele să găsim candidaţi la parlamentare astfel încât să păstrăm această alianţă şi această coaliţie după 2024. Nu văd nicio problemă. Doar dacă preşedintele Klaus Iohannis vrea să dea foc la ţară şi nu respectă protocolul. Dar nu cred în scenariul ăsta", a spus Radu Popa la interviurile DC NEWS.

„Asta cu alegerile anticipate e mereu o temă falsă, apare când și când, ba trebuia în iunie, acum le mută în septembrie. Vă dați seama că îi și vedeți pe ai noștri stricându-și vacanța ca să intre în campanie electorală, în iunie și august. Hai să fim serioși! E o problemă mare asta cu pensiile speciale, dar nu e problema PNRR-ului, ci e problema celor care au inventat această blestemăție”, a explicat Bogdan Chirieac.

