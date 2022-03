Joe Biden, declarațiile momentului din Polonia: Această bătălie nu va fi câștigată în zile sau luni. Trebuie să ne pregătim pentru o luptă îndelungată

Joe Biden a avut trei zile de întâlniri cu aliaţii din G7, Europa şi NATO, iar vineri a vizitat trupele americane din Polonia. Sâmbătă, președintele american s-a întâlnit cu preşedintele polonez, Andrzej Duda, și a vizitat un centru de primire a refugiaţilor de pe stadionul naţional din Varşovia. Discursul din această seară se anunță a fi unul foarte important: Casa Albă a transmis că Joe Biden ”va face remarci privind eforturile unite ale lumii libere de a sprijini poporul ucrainean, de a trage Rusia la răspundere pentru războiul său brutal şi de a apăra un viitor care este înrădăcinat în principiile democratice”.

Iată principalele declarații ale președintelui american Joe Biden:

- ”Să nu vă fie teamă.” au fost prima cuvinte în prima adresare publică a primului Papă polonez, când a fost ales, în 1978. Acestea au fost cuvintele care l-au definit pe Papa Paul al II-lea. El a transmis mesajul la Varșovia, de unde a plecat la Vatican. A vorbit despre puterea credinței, a oamenilor, a rezilienței, în fața unui sistem crud de guvernare. A ajutat la oprirea opresiunii sovietice. Este un mesaj care va acoperi și brutalitatea războiului din prezent. În 1979, Uniunea Sovietică făcea regulile dincolo de Cortina de Fier. Știu că nu poate fi alături de noi, dar toată lumea și toți americanii îi sunt recunoscători lui Lech Walensa.

- ”Credința străbate cel mai bine în întuneric și-n momentele întunecate”. Zece ani mai târziu, Uniunea Sovietică s-a prăbușit, iar Polonia și statele din Estul Europei au devenit libere. Nimic din bătălia pentru libertate n-a fost simplă, a fost un chin îndelungat, pentru ani și decenii, dar am ieșit învingători în bătălia pentru libertate, dintre democrație și autocrație, dintre o lume guvernată în mod liber și una guvernată cu forța.

- Această bătălie nu va câștigată în zile sau luni. Trebuie să ne pregătim pentru o luptă îndelungată.

- Ne-am adunat aici în acest loc, care este sacru în istoria umanității pentru libertate. De generații, Varșovia a rezistat de fiecare dată când libertatea i-a fost amenințată. Aici, în Varșovia, un refugiat din Cehoslovacia, când țara i-a fost ocupată de Uniunea Sovietică, a venit și a vorbit. Numele ei este Madeleine Albright. A devenit unul dintre cei mai puternici suporteri ai democrației din lume, primul secretar de stat american femeie. A murit acum două zile și toată viața ei a luptat pentru principiile democratice.

- În lupta pentru democrație și libertate, Ucraina și poporul lor sunt aliații noștri. Rezistența lor este partea unei lupte mai ample pentru principiile democratice.

- Bătăliile de astăzi sunt parte dintr-o lungă serie.

- Astăzi, Rusia a strangulat democrația, nu numai acasă. Putin vrea să spună că nu a invadat Ucraina, dar este o minciună. Președintele Zelenski este evreu, iar Putin are îndrăzneala să spună contrariul.

- Dreptatea face puterea, haideți să avem dreptate din nou. Să punem puterea democrației în acțiune în fața autocrației.

- Putin spune că NATO încearcă să destabilizeze Rusia, nu e adevărat! NATO nu a amenințat niciodată Rusia. SUA și NATO au lucrat luni de zile pentru a face Rusia să nu înceapă un război, am lucrat pe căi democratice, dar Putin a arătat că nu este interesat de niciun fel de negocieri.

- Știu că nu ne-ați crezut când am spus că vor trece cu tancurile în Ucraina. Putin a spus repetat că nu va invada Ucraina, a spus în mod repetat că nu va trimite trupele acolo. Cu nicio justificare, a fost alegerea Rusiei de război.

- Nu este altceva decât o provocare pentru dreptul internațional. Ne amintește de vremurile în care războiul a răvășit Europa.

- Costurile mari sunt singurele lucruri pe care le obține Rusia din acest război. Au accesul interzis la fondurile din întreaga lume. Vătămăm economia Rusiei, interzicând importurile de energie din Rusia.

- Rusia era a 11-a mare economie înaintea invaziei. În curând, nu va mai fi nici printre primele 20. Sancțiunile economice au scopul de a slăbi Rusia și vor afecta capacitatea ei de a alimenta armata, iar singurul care poate fi învinovățit e Vladimir Putin.

- Lumea occidentală a ajutat Ucraina cu echipament militar și economic. SUA au dat ajutor Ucrainei înainte ca Rusia să traverseze granițele.

- Forțele americane sunt aici pentru a apăra aliații din NATO, nu pentru un conflict cu Rusia. Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO.

- Putin s-a plâns de prezența NATO în apropierea granițelor sale și acum are parte de o prezență și mai mare pe flancul estic al NATO.

- Inclusiv în țara lui pune în închisoare oameni care protestează, sunt închise mijloacele mass-media independente.

- Am un mesaj pentru poporul rus: am lucrat zeci de ani cu lideri ai Rusiei și am vorbit mereu direct și deschis cu voi. Dvs., poporul vostru, nu sunteți inamicul nostru. Dacă acceptați ca cineva să ucidă copii nevinovați, ca școli și spitale să fie bombardate, milioane de familii să fie gonite de acasă, dintre toate popoarele, voi, poporul rus, încă aveți memoria acestor lucruri întâmplate în `30 - `40.

- Vladimir Putin v-a tăiat de restul lumii. El nu este cine sunteți voi, acesta nu este viitorul pe care familiile voastre îl merită.

- Mai întâi de toate, Europa trebuie să încheie dependența de combustibilul din Rusia, cu ajutorul SUA. Tocmai de aceea, la Bruxelles, am anunțat un plan pentru a ajuta Europa pe termen lung și să trecem cât mai rapid la energie regenerabilă.

- Trebuie să ne luptăm cu corupția care vine de la Kremlin, pentru a le oferi rușilor o șansă corectă. Nu este nevoie să vorbim doar demagogic despre democrație. Fiecare dintre noi trebuie să facă treaba grea a democrației, de aceea am venit în Europa cu un mesaj nou pentru NATO, G7, pentru UE: trebuie să rămâne uniți astăzi, mâine, poimâine, pentru anii care urmează. Vor fi costuri, dar este un preț pe care trebuie să-l plătim, pentru a nu mai fi amenințați oamenii liberi. Acesta este testul acestei generații. Să ne aducem aminte lovitura de ciocan care a dărâmat zidul Berlinului, care a fost opera celor din Europa, ce au arătat curaj.

- Acum lăsați-mă să repet, din nou, cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea: Să nu vă fie frică! Un dictator nu va câștiga niciodată în fața oamenilor care luptă pentru libertate. Vom avea un viitor luminos, democratic, plin de posibilități. Acest om nu poate rămâne la putere.

- Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!

