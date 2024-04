Iranul a atacat Israelul. Dovada că nimic din ce știam despre războaie nu mai e valabil. De ce s-a schimbat paradigma conflictelor

Adică ni s-a dovedit faptul că regimurile dictatoriale, autoritare au nevoie de conflict pentru a ține sub control situația internă. Lumea s-a schimbat, iar acum dictatorii au nevoie de conflicte externe pentru a ține sub control situația internă. Este o altă logică față de ce știam până acum. Astăzi nu mai suntem în logica unui război rece.

Vineri, cu o zi înainte de atacul Iranului asupra Israelului, generalul dr. (r) Marius Crăciun spunea că nu crede că va începe ceva grav.

„În opinia mea, nu cred că se va ajunge la un atac direct al forțelor militare iraniene asupra unui obiectiv israelian. Mai degrabă, iranienii vor acționa prin proxy-uri. Nu este exclus să vedem un atac terorist sau lovirea unei ambasade, dar nu neapărat o ambasadă de pe teritoriul Israelului. Răspuns direct militar, atacuri ale unor obiective pe teritoriul Israelului... nu cred. Iranienii nu vor desfășura asemenea acțiuni. Va fi ceva mai degrabă prin proxy-uri, prin militanții pe care îi iau la dispoziție și pot să îi doneze”, a zis generalul dr. (r) Marius Crăciun la Antena 3 CNN, în emisiunea Decisiv a jurnalistei Cătălina Porumbel.

Întrebat dacă vom vedea un atac - sub orice formă - direct sau prin proxy - asupra Israelului din partea Iranului, generalul a spus: „Mai degrabă a doua variantă, adică prin proxy. Am mai văzut asemenea situații de criză în care credeam că suntem pe marginea prăpastiei unui război direct între Israel și Iran și nu s-a întâmplat. Părerea mea este că nu se va întâmpla așa ceva nici în perioada următoare. Vom asista, probabil, la atacuri cu proxy, la atacuri teroriste și alte acțiuni care să nu pună neapărat în pericol integritatea Iranului. Pentru că și Israelul, dacă va lovi Iranul, îl va lovi extrem de dur. Israelul are capacități extraordinare de lovire în comparație cu Iranul”.

Din păcate, s-a dovedit că ipoteza generalului nu a fost valabilă. Am avut un atac al Iranului asupra Israelului.

În cadrul aceleiași emisiuni, jurnalistul Val Vâlcu a făcut un comentariu prin care a arătat că logica războaielor actuale s-a schimbat: „După 24 februarie, logica aceasta s-a cam fisurat. Regimurile dictatoriale, autoritare au nevoie de conflict pentru a ține sub control situația internă. După 24 februarie când Vladimir Putin a încercat să ocupe Kiev... lucrurile s-au schimbat. Noi suntem de partea democrației, dar Iran, Rusia și China sunt de cealaltă parte”.

Iranul a lansat peste 200 de drone şi rachete către Israel, dintre care „marea majoritate" a fost interceptată fără consecinţe grave, doar o bază militară suferind „pagube minore", a anunţat un purtător de cuvânt al armatei israeliene în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News