Întâlnirea dintre Xi Jinping și Joe Biden stârnește proteste în America. Manifestanții au blocat unele intrări către summitul APEC - VIDEO

Protestatarii au ieșit în stradă în San Francisco în dimineața zilei de miercuri, înaintea unei întâlniri dintre președintele SUA, Joe Biden, și președintele chinez Xi Jinping, blocând unele intrări către conferința APEC.

Liderii globali și directorii executivi ai marilor corporații americane vor participa la Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) din San Francisco, oferind ținte tentante pentru proteste.

Oponenții lui Xi speră ca sute de oameni să protesteze împotriva politicilor chineze, în timp ce alții folosesc întâlnirea ca un forum pentru probleme globale precum războiul dintre Israel și Hamas.

Aproximativ 150 de persoane s-au adunat la o intersecție în afara zonei de securitate de la centrul de convenții al orașului în jurul orei 8 dimineața, ora locală (14:00 GMT). Grupul intenționa să blocheze participanții la conferință să treacă prin intersecție și a format un lanț uman care a deviat unii navetiști și delegați.

❗????????⚔️???????? - Protesters clash before Xi-Biden meeting in San Francisco.



Pro-and anti-China protesters clashed as the APEC summit took place in San Francisco and the Chinese and US presidents were expected to meet. pic.twitter.com/V46N2DYKKM