Încoronarea Regelui Charles, controversă. Mircea Badea, replică pentru critici: Asta e ceva foarte tare!

Despre acest subiect a vorbit și Mircea Badea. Deși nu este monarhist, a avut câteva comentarii interesante despre eveniment. Cuplul regal a mers și cu o „caleașcă de aur”. Mircea Badea a făcut referire și la acest „muzeu” pe roți, vechi de 260 de ani.

„Toată lumea a făcut referire la „caleașca de aur”. Mă doare în cot că era de aur. Nu mă interesează că este aurită. Ceea ce este foarte tare în legătură cu acest subiect este că are 260 de ani. De 260 de ani, încoronatul sau încoronata merge cu această caleașcă. De atâția ani, lucrurile se întâmplă la fel. Are acest lucru o noimă? Absolut că da. Poporul care se strânge să vadă caleașca nu se strânge pentru că este din aur. Oamenii se strâng acolo pentru că înțeleg de unde vine caleașca. Arată măreția unei națiuni care se revendică din timpuri îndepărtate, este mândră de ea, se ia în serios și, ca atare, se strânge, în anumite momente, în jurul lucrurilor când s-a strâns și în trecut. Și acum 50 de ani, și acum 100 de ani etc. Asta este ceva foarte tare? Absolut da!”, a zis Mircea Badea.

„Orice artist de oriunde poate să își facă o caleașcă de aur. Dar nimeni nu va avea caleașcă ca a Regelui. A Regelui are 260 de ani. Poporul englez se strânge în jurul unor simboluri. Contribuția Marii Britanii la istoria, civilizația și culturii omenirii este una extraordinar de importantă”, a mai zis Mircea Badea.

„Balconul la care au ieșit acești oameni să facă cu mâna este și balconul victoriei din 1945. Este un balcon în jurul căruia se strânge lumea în momentele importante. Vă întreb așa: noi ăștia românii, care suntem foarte deștepți, care am simplificat orice fel de fapt istoric și orice fel de ceremonie, avem un balcon în jurul căruia ne strângem? Poporul român se strânge vreodată în jurul vreunui balcon? Răspuns: nu. Avem noi și balconul nostru cum au englezii balconul lor? Cam asta înseamnă măreția unui popor. Felul în care națiunea se strânge în momentele importante, așa cum s-a mai strâns și în trecut. Balconul nostru care este? Sau care este caleașca noastră de 260 de ani care încă mai are relevanță? Nu avem așa ceva. Noi nu ne strângem nici în jurul WC-ului din fundul curții”, a subliniat realizatorul TV la Antena 3 CNN.

Sâmbătă, Charles şi soţia sa, Camilla, au fost încoronaţi cu mult fast la Westminster Abbey din Londra - cea mai mare sărbătoare din Marea Britanie din ultimii 70 de ani.

