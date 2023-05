Ce au observat oamenii pe cerul Londrei în ziua încoronării Regelui Charles al III-lea

Un fotograf ar fi surprins un OZN care zbura deasupra Londrei, sâmbătă, în ziua încoronării Regelui Charles al III-lea, chiar în timpul zborului echipei acrobatice a Forțelor Aeriene Regale, scrie Mirror.

Simon Balson, în vârstă de 59 de ani, făcea fotografii cu spectacolul aerian, care a fost redus din cauza vremii ploioase, atunci când a zărit obiectul neobișnuit. Fotograful spune că nu are "nicio idee" ce reprezintă obiectul, afirmând că au fost "multe apariții inexplicabile" în zona de est a Londrei în ultima vreme.

Imaginile arată avioanele Red Arrows zburând spre mall-ul din Londra, dar un obiect roșu plutește deasupra lor. Din cauza vremii nefavorabile, bărbatul nu a verificat fotografiile decât ieri dimineață, moment în care a zărit obiectul neobișnuit într-un cadru.

"Făceam câteva fotografii de la etajul 13 al blocului meu din Limehouse în timpul spectacolului aerian. Vremea a fost proastă și nu am putut vedea cu adevărat avioanele, așa că nu am verificat fotografiile decât mai târziu. Când am făcut-o, însă, am observat acest obiect ciudat și m-am gândit 'ce naiba este asta'. Am încercat să măresc și am observat un obiect ciudat, ca o ghindă plutitoare de culoare roșie. Nu am nicio idee despre ce ar putea fi. Au fost multe apariții ciudate de OZN-uri în ultima vreme, așa că m-am gândit că alți oameni ar putea ghici ce este", a declarat fotograful.

Vremea rea nu i-a oprit pe oameni

Vremea sumbră nu i-a împiedicat pe britanici și pe turiști deopotrivă să coboare în centrul Londrei pentru a asista la prima încoronare de la cea a regretatei Regine Elisabeta a II-a în urmă cu 70 de ani. Unii fani au cheltuit chiar 600 de lire sterline pe zboruri din America pentru a urmări evenimentul, în timp ce alții au fost nevoiți să cheltuiască sume mari de bani pe umbrele și poncho Union Jack, relatează MyLondon.



Dar mulți regaliști au rămas dezamăgiți, deoarece mall-ul a fost închis mai bine de două ore din motive de control al mulțimii. O femeie, care a călătorit cu autobuzul de noapte din Scoția, a spus că ofițerii de poliție care le îndrumau "habar" nu aveau ce se întâmplă.



Mulți au fost forțați să se îndrepte spre Hyde Park sau spre zona St James' Park - locuri care nu se aflau în apropierea procesiunii. Alții s-au adăpostit în cârciumi - dintre care unele erau absolut pline.



Mai devreme dimineața, grupuri mici de protestatari care țineau pancarte pe care scria "nu regele meu" au fost zărite în diferite părți din centrul Londrei. O serie de persoane au fost arestate în apropiere de Trafalgar Square, unde o dubă albă încărcată cu sute de pancarte "nu regele meu" a fost confiscată de ofițeri.

