Hrana săracilor, devenită, astăzi, mâncare de lux. Trei delicatese care erau consumate, înainte, de cei cu bani puțini

Puţini sunt cei care îşi permit anumite delicatese, pentru că preţul lor nu este pentru buzunarul oricui. Chiar dacă astăzi sunt considerate alimente de lux, în trecut, acestea făceau parte din dieta oamenilor săraci. Iată trei alimente care au câştigat popularitate de-a lungul anilor.

Caviar - În secolul al XIX-lea, în Statele Unite au fost pescuiţi atât de mulţi sturioni, încât caviarul era servit în baruri ca gustare gratuită. De asemenea, caviarul era adăugat şi în cerealele ieftine pentru a le creşte valoarea nutritivă. Toate acestea s-au schimbat total atunci când populaţia de sturioni a scăzut semnificativ. De atunci, caviarul a fost considerat o delicatesă de lux care nu este pentru toată lumea, scrie Rador.

Stridii - În secolul al XVII-lea, stridiile erau considerate mâncarea de bază a populaţiei sărace care le consuma în diferite moduri: crude, gătite prăjite, înăbuşite în ulei sau vin. Pentru mulţi oameni, stridiile erau singura lor sursă de proteine, deoarece nu îşi puteau permite carne. Din cauza pescuitului excesiv, în secolul al XX-lea, stridiile au început să se găsească din ce în ce mai puţin de-a lungul ţărmurilor, drept urmare, preţurile lor au crescut.

Brânza Roquefort - Istoria acestui produs gourmet începe în Roma antică. În acele vremuri, brânza se consuma pur şi simplu, pentru că nu exista o mare varietate de produse. Potrivit unui alt mit, apariţia brânzei cu mucegai se datorează unui tânăr cioban. Într-o zi, acesta a întâlnit o fată foarte frumoasă de care a fost atât de fermecat, încât şi-a uitat sendvişul cu brânză într-o peşteră. Câteva săptămâni mai târziu, când şi-a amintit de el şi l-a găsit, brânza era deja mucegăită. Ciobanul s-a hotărât totuşi să îl mănânce şi a observat gustul plăcut al produsului din lapte fermentat.

România ar fi putut da lovitura pe piața icrelor negre. Carmen Avram: Morunul, păstruga, nisetrul și cega, specii rare cu probleme

În România „se produc adevărate crime”, a spus europarlamentarul Carmen Avram, pentru că, deși pescuitul unor specii este interzis, „braconajul a prosperat și se scot din Dunăre inclusiv femele aflate în sezon de reproducere, adică sunt pline de icre”.

„Îmi aduc aminte că, în urmă cu vreo șapte ani, când realizam emisiunea În premieră, am și făcut o anchetă despre braconaj și cei care vând la negru pe marginea drumului icre. Am sperat că se va întâmpla ceva, dar iată că au trecut șapte ani și, din păcate, nu s-a întâmplat nimic. Piața icrelor negre este o piață în care am pierdut enorm și am pierdut mai ales pentru că acele patru specii de sturion sălbatic pe care le mai avem - morunul, păstruga, nisetrul și cega - nu sunt într-o situație bună. Sunt specii rare care au nevoie de 15 ani ca să ajungă la maturitate și să producă icre negre. Doar cega are nevoie de o perioadă mai scurtă, cinci ani”, a spus europarlamentarul Carmen Avram în cadrul unui interviu acordat DCNews.

„La noi se produc adevărate crime, pentru că, deși pescuitul acestor specii este interzis, braconajul a prosperat și se scot din Dunăre inclusiv femele aflate în sezon de reproducere, adică sunt pline de icre. Sunt vândute și pentru carne și pentru icre. Se reduce dramatic șansa pentru o generație nouă în apele noastre”, a spus Carmen Avram.

De asemenea, a mai zis că s-a construit „haotic” pe Dunăre, „așa că traseul sturionului e blocat în multe locuri, sturionul trebuie să ajungă în locurile din amonte pentru a depune icrele”. Citește mai departe>>

