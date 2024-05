Premierul Ciolacu transmite condoleanțe Emiratelor Arabe după decesul șeicului Tahnoon bin Mohammed

”Cele mai sincere condoleanțe președintelui H.R.H. MohamedBinZayed, familiei sale și onorabilului popor al Emiratelor pentru marea pierdere a șeicului Tahnoon bin Mohammed, care și-a dedicat întreaga viață serviciului loial al EAU”, a scris premierul Marcel Ciolacu pe platforma X (fosta rețea Twitter).

My deepest condolences to H.R.H. President @MohamedBinZayed, to his family, and the honourable people of the Emirates for the great loss of Sheikh Tahnoon bin Mohammed, who dedicated his lifetime to the loyal service of the UAE.