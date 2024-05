Iga Swiatek, în finala de la WTA 1.000 Madrid Open. Își poate lua revanșa de anul trecut

Poloneza Iga Swiatek, liderul tenisului feminin, s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 Mutua Madrid Open, după ce a învins-o, fără drept de apel, pe americanca Madison Keys, scor 6-1, 6-3, înr-un meci care a durat 71 de minute.

Cu acestă victorie, Iga Swiatek a ajuns la 3-1 în meciurile directe cu finalista din 2017 de la US Open. Singura victorie a americancei a fost în 2022, în optimile de finală de la Cincinnati.

Iga Swiatek are un bilanț foarte bun în acest sezon, cu 31 de victorii și numai 4 înfrângeri, dintre acestea 9 victorii sunt pe zgură și doar o înfrângere.

Pentru Swiatek a fost a cincea sa semifinală din acest an și a 15-a din cariera sa într-un turneu WTA 1.000.

Poloneza a pierdut un singur set în actuala ediție a turneului din capitala Spaniei, în confruntarea din sferturi cu brazilianca Beatriz Haddad Maia, scrie Agerpres.



Cealaltă semifinală le opune pe kazaha Elena Rîbakina, locul 4 mondial, și belarusa Aryna Sabalenka, locul 2 mondial.

Aryna Sabalenka este campioana de anul trecut de la Madrid, după o finală cu Swiatek.

Potrivit OptaAce, Iga Swiatek este cea mai tânătră jucătoare, după elvețianca Martina Hingis, care a ajuns în 10 finale de turneul WTA pe zgură.

Astfel, Iga Swiatek (37,9%, 11/29) a depășit-o pe Serena Williams (36,7%, 18/49) în ceea ce privește cel mai mare procent de finale atinse de pe tablourile principale WTA 1.000, de la introducerea formatului în 2009.

37.9% - Iga Swiatek (37.9%, 11/29) has surpassed Serena Williams (36.7%, 18/49) for the highest percentage of finals reached from WTA-1000 main draws entered, since the format’s introduction in 2009. Decree.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/uOLwNi4SET