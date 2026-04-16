Curs valutar: € 5.0918
|
$ 4.3226
 
DCNews Stiri Hidrogenul alb, resursa ignorată care ne-ar putea schimba complet viitorul
Data actualizării: 16:04 16 Apr 2026 | Data publicării: 16:04 16 Apr 2026

Hidrogenul alb, resursa ignorată care ne-ar putea schimba complet viitorul
Autor: D.C.

florin-spataru-lavinia-sandru

România ar putea deveni independentă energetic folosind o resursă despre care, până acum, s-a vorbit prea puțin: hidrogenul alb.

O resursă curată, nepoluantă, cu potențial uriaș, capabilă să transforme țara într-un lider energetic în Europa.

Potrivit fostului ministru al Economiei, Florin Spătaru, studiile arată că România ar putea ocupa primul loc în Europa la rezervele de hidrogen alb, un gaz natural aflat la aproximativ 2.000 de metri adâncime, care poate fi extras cu tehnologii deja folosite în industria petrolului și gazelor.

Mai mult, țara noastră are un avantaj strategic rar: posibilitatea de a stoca hidrogenul în minele de sare, ceea ce ar permite dezvoltarea unui sistem energetic complet – de la extracție la utilizare.

În cadrul emisiunii „România în Mișcare”, realizată de Lavinia Șandru pe canalul TV al Academiei Da Vinci, Lavinia Șandru a ridicat o întrebare esențială: de ce plătesc românii costuri uriașe la energie, în timp ce România ar putea produce resurse proprii?

O întrebare care deschide o dezbatere majoră despre direcția economică și energetică a țării.

Hidrogenul alb ar putea însemna independență energetică reală, costuri mai mici pentru populație și companii, relansarea industriei fertilizatorilor pentru agricultură, o economie modernă, construită pe energie curată.

„Avem acest dar de la Dumnezeu, trebuie însă să începem să discutăm foarte serios de el”, a declarat Florin Spătaru.

Într-un context european marcat de crize energetice și dependențe externe, România ar putea avea șansa rară de a-și decide singură viitorul. Independența energetică nu mai este un ideal – ar putea deveni o realitate.

