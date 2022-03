Harta războiului din Ucraina după șapte zile. Chirieac: O rachetă, un tanc distrus. Dacă nu cade Kiev, Putin nu a câștigat nimic

„Armata rusă se împotmolește, merge foarte încet. Și cred că este și o schimbare de tactică. Dacă, inițial, se așteptau militarii ruși la flori, baloane colorate, multă vodkă, au văzut că Armata din Ucraina opune o rezistență neașteptată. Sunt multe victime civile, ceea ce este de neacceptat. Harta nu este mult modificată față de ce era până acum. (...) Nu au reușit să cucerească Odessa. Sunt la Harkov, atenție, este un oraș cu o majoritate de etnici ruși. Nici aceștia nu i-au așteptat cu brațele deschise pe bravii soldați ai noii armate roșii. Deci, la Harkov sunt lupte, la Kiev sunt lupte, în rest sunt tot felul de știri despre alte orașe. Mariupol nu a căzut”, a spus, miercuri seară, analistul Bogdan Chirieac la Antena 3, în cadrul emisiunii jurnalistului Răzvan Dumitrescu.

„Vladimir Putin este lovit economic fără milă”

„Kiev, dacă e înconjurat și nu se merge stradă cu stradă, lucru dificil de făcut când ai armele anti-tanc livrate de americani și britanici, care înseamnă o rachetă un tanc distrus, probabil că rușii intră cu destulă teamă... Sunt pierderi uriașe! Am văzut că au lovit blocuri, clădiri civile, deci situația este gravă din toate punctele de vedere. Vladimir Putin este lovit economic fără milă, toată lumea se retrage din Rusia. Oligarhii sunt disperați, pentru că îi urmărește acum America, iar America are mijloace să urmărească avionul privat, iahtul, miliardele din conturi, etc. Mi-e teamă că, la un moment dat, căci despre asta e vorba, Putin să nu facă un gest disperat”, a spus Bogdan Chirieac.

„Dacă nu cade Kiev, Putin nu a câștigat nimic. Câtă vreme președintele ucrainean Volodimir Zelenski apare și își îmbărbătează poporul, iar toată opinia publică internațională îl vede drept eroul acestui conflict, poți să ocupi orice, dar, dacă Kiev e liber, Ucraina rămâne liberă”, a explicat analistul Bogdan Chirieac.

„Cred că nici rușilor nu le convine acum continuarea focului, fiindcă au pierderi uriașe, pe care vedeți că nu le contestă. Sunt și imaginile care sunt foarte grăitoare. Acum oricine este operator TV cu un singur telefon mobil și noi vedem imaginile care sunt publicate de toată lumea”, a mai zis Bogdan Chirieac.

„În tot acest conflict, șansa majoră a Ucrainei a fost reprezentată de occidentali. Serviciile de informații americane și britanice au fost impecabile, au făcut publice informațiile pe care le-au obținut - au mers pe această strategie. Se pare că, în acest moment, sunt multe informații corecte, exacte. Informațiile din satelit sunt de un mare succes pentru Armata din Ucraina”, a mai spus acesta la Antena 3.

De asemenea, a mai spus că s-a constatat că Armata rusă este mult mai slab dotată „decât ne-am putea imagina”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News