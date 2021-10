FCSB, victorie fără rezerve cu CS Mioveni. MM Stoica: Dacă mâine pică cineva, se amână meciul cu Farul

"Parcă suna totul prea dramatic. Până la urmă am avut în teren 11 jucători de valoarea, nu este un rezultat surpriză. Ne făceam probleme, dar am avut încredere că va ieși bine. Mâine avem testarea jucătorilor și e logic să o facem acum. O să vedem dacă nu cumva mai avem vreun caz, să nu periclităm starea de sănătatea a celorlalți. Suntem în valul 4, iar situația din România este cumplită la această oră!

Oricine vine, trebuie să vadă în ce condiții se lucrează la noi. Fiecare jucător stă în camera lui, bucătăria nu mai funcționează, avem catering, iar peste tot purtăm masca. Eu azi am scos masca doar la interviu. Ne temem! Nu pentru băieți, ei își revin repede și nu prea au simptome, dar avem colaboratori în vârstă. Și eu merg spre 60 de ani. Dacă mâine cade vreun jucător la teste, trebuie să amânăm meciul cu Farul. Dacă voiam să amânăm meciul cu Farul, îi spuneam lui Radunovic să ia al patrulea cartonaș galben și rămâneam cu 12 jucători în lot. Dar n-ar fi corect! Noi ne-am luat toate măsurile de protecție! Am stat în hotel în camere single, am stat în cantonament în camere single.

Gigi a spus că nu se vaccinează el, dar nu poate să oblige un jucător să nu se vaccineze. Eu consider că este mai periculos un om vaccinat, netestat, decât un om nevaccinat, testat negativ. De ce scoatem testele pentru oamenii nevaccinați? Eu nu mă vaccinez din alte rațiuni, nu m-am vaccinat niciodată în viața mea. Nu-mi place să-mi bag altă substanță în corp, dar asta e problema mea! Eu sunt de acord cu vaccinul, fiecare poate să facă ce vrea. Trebuie să ne testăm cu toții!", a spus MM Stoica, după victoria cu CS Mioveni.

Meciul Farul - FCSB ar trebui să se dispute pe 24 octombrie, la Constanța.

FCSB, victorie la scor

Partida a început cu o fază controversată din minutul 9, când roș-albaștrii au cerut penalty. A urmat apoi o ocazie uriașă a lui Ianis Stoica, singur cu portarul. Prima șansă a Mioveniului a apărut în minutul 14, iar apoi a fost urmată de ocazia fostului jucător de la FCSB, Buziuc. FCSB s-a instalat apoi la conducerea jocului și a mai ratat două șanse. Însă cea mai mare oportunitate din prima repriză a fost în minutul 34, când Olaru și Ianis Stoica nu au reușit să împingă mingea în poartă dintr-un metru.

Momentul în care s-a rupt meciul a fost în prelungirile primei reprize, când Buziuc a văzut al doilea galben și a fost eliminat. În partea secundă, argeșenii aproape că nu au mai contat în ofensivă.

Tănase a tras în brațele portarului, iar apoi Keșeru a nimerit bara în minutul 54. Faza a continuat, iar după câteva secunde, FCSB a primit un penalty controversat și Tănase l-a transformat.

O nouă ocazie uriașă a roș-albaștrilor a fost în minutul 60, prin același Ianis Stoica. Dumiter a făcut 2-0 în minutul 65, iar Keșeru a înscris și el în minutul 69, cu un șut superb, în vinclu. Pe final, FCSB a mai avut două șanse, prin Olaru și Dumiter, care nu a reușit să înscrie singur cu portarul. FCSB - CS Mioveni s-a terminat 3-0, scrie Digisport.ro.