"Era o tragedie în sufletul meu". Maria Buză, momentul greu din copilărie care o compleșește și acum: Simt că mă prăbușesc

"Perioada aceea din copilărie își spune cuvântul"

"M-au alintat foarte mult. Lunea mă duceau la săptămânal și mă mai luau vinerea. Era o tragedie în sufletul meu, vă dați seama, lunea când mergeam acolo. Lumea spune de multe ori despre mine că sunt prea emotivă, plângăcioasă. Dar cred că perioada aceea din copilăria mea într-un fel își spune cuvântul. Atunci, când starea mea afectivă se duce în amintirea aceea, simt că mă prăbușesc", a povestit Maria Buză, în emisiunea Rețeaua de idoli, de la TVR.

Părinții nu au avut posibilități materiale, dar a urmat Școala populară de artă, unde a studiat baletul doi ani și apoi dansuri populare.

"Un câștig și o experiență extraordinară"

"Din clasa a noua până într-a douăsprezecea, imediat după orele de școală mergeam la dansurile populare, la niște repetiții în cadrul unui ansamblu, Ansamblul Doina Bucureștiului. Și îmi plăcea atât de mult lucrul ăsta, îmi plăcea mult de tot să dansez și îmi plac și acum foarte mult dansurile populare, muzica populară. Acolo am luat prima oară contact cu scena în pas de dans, cu muzica, am învățat, prin dansurile și obiceiurile ilustrate în dans, despre tradițiile noastre frumoase, am mers în foarte multe turnee prin țară și atunci am descoperit și alți oameni, în alte regiuni ale țării și am făcut o colaborare și ne cunoșteam…

Fiind bucureșteni, pentru noi a merge într-un oraș unde doar dansurile oltenești, să spunem, și tradițiile din zonă - astea se făceau în ansamblurile și în locurile respective - era un câștig și o experiență extraordinară pentru noi acest schimb de experiență. Noi fiind un ansamblu de dansatori amatori, de fiecare dată mergeam și întâlneam profesioniști și atunci într-adevăr era o mare bucurie pentru noi să cunoaștem, să descoperim că de fapt performanța dansurilor și ceea ce făceam noi se ridica la nivelul unor profesioniști", povestea Maria Buză, în urmă cu ceva timp, pentru Fanatik.

"Pentru mine înseamnă un gest suprem"

"În orice loc și în orice postură mă aflu, mă simt bine și încerc să merit locul unde sunt invitată, unde cineva își dorește să fiu. Dacă cineva alege ca într-o seară să vină cu un bilet cumpărat, ori la teatru, ori la restaurant, pentru mine înseamnă un gest suprem. Una este să stai acasă în confortul tău, pe canapea și să urmărești, să te duci unde vrei cu telecomanda, dar faptul că ieși din casă și te duci la un spectacol, să vezi un artist pe care îl apreciezi mi se pare gestul suprem al unui spectator”, a mai spus actrița. potrivit okmagazine.ro.

Cine este Maria Buză

Maria Buză s-a născut pe data de 26 februarie 1969, la București, într-o familie modestă, tatăl ei fiind de profesie croitor. Și-a dorit încă de la o vârstă fragedă să devină balerină, însă părinții ei nu au putut să o susțină din punct de vedere financiar, reușind abia să strângă suma de bani necesară pentru înscrierea ei la „Școala populară de artă”, acolo unde a făcut balet doi ani, iar mai apoi dansuri populare, potrivit kfetele.ro.

Ulterior, Maria Buză a absolvit „Academia de Teatru și Film” din București în anul 1997, iar apoi, după ce a absolvit, în 1998, actrița s-a angajat la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, unde a avut foarte multe roluri pricipale în diferite piese. A făcut parte din diverse proiecte alături de soțul ei, violonistul George Pătrașcu.

Maria Buză participă, din nou, la emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, alături de Paula Chirilă. Unii vor spune că nu mai era cazul să reapar, alții se vor bucura, iar eu îi înțeleg, deopotrivă, și pe unii, și pe alții. Părea un capitol încheiat în viaţa mea artistică, dar n-am putut rezista provocării unui duet cu Paula Chirilă. Este o actriță pe care o admir, un om de care îmi place, o mamă luptătoare, un om integru, mai pe scurt", a spus actrița.

