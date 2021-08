Efectul 10 august. Gușă: Ce i-ar mai face pe români să iasă în stradă / Video

Într-o discuție despre problemele cu care se confruntă România la acest moment și despre situația de pe scena politică, Cozmin Gușă a dezvăluit de ce nu mai ies cetățenii în stradă, din punctul său de vedere.

'S-a instituit efectul 10 august.', crede Cozmin Gușă. El a explicat că 'oamenilor le este frică de bătaie sau dosare penale. Ăsta a fost efectul 10 august în care, în complicitate, oameni din instituțiile statului român, punându-l pe Dragnea în față - care a avut o înțelegere să nu zică nimic -, au bătut *ca la fasole* la ăia pe care i-au găsit acolo.'

În continuare, Cozmin Gușă a afirmat la 'Deferiți mass-media' de la DC News TV că, deși 'nu s-au instrumentat dosarele și nu au pățit nimic', 'oamenii știu că dacă ies în stradă sunt bătuți.'

Ce i-ar mai face pe români să iasă în stradă

În acest sens, Cozmin Gușă a venit și cu o idee: 'Singura procedură ca oamenii să iasă în stradă ar fi în felul următor: Uite, ăștia de la AUR pe care i-am pomenit astăzi sau ăia de la PSD pe care i-am pomenit ieri să vină și să spună: *Facem o manifestație de 499 de oameni. În fața acestei manifestații, ca un cordon de protecție, vor sta 10 parlamentari de la PSD. Mai facem una, cu încă 10 parlamentari de la PSD și 489 de cetățeni. Facem 20 de astea, ca să avem 10.000 de oameni. Cu ăia 200 de parlamentari de la PSD și AUR, nu i-ar mai bate nimeni că au imunitate.'

Astfel, spune Gusă, 'opoziția și-ar face treaba și oamenii ar putea fi protejați.'

Totuși, Cozmin Gușă a ținut să menționeze că 'nu pariază' pe faptul că 'cei cu imunitate parlamentară, care nu pot fi bătuți' vor ieși 'ca să-i protejeze pe ceilalți.'

Cannabis la AUR. Guşă: Iese din schemă. Alte partide vor să ocupe acest loc

În contextul informaţiilor potrivit cărora un membru AUR a fost prins în Parlament cu un plic de cannabis (citește AICI), Cozmin Guşă a declarat, la 'Deferiţi mass-media', că acest partid 'începe să apună'.

'După aceste incidente s-ar putea să ne trezim la următoarele alegeri că AUR-ul nu mai este atât de interesant. Am văzut ce s-a întâmplat şi în Moldova, am văzut toţi marele eşec, sub 1% (n.r. – la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova) pentru un partid unionist românesc în Moldova, adică potenţial electoral cvasinul. Atât luam şi eu dacă mă duceam. Am stat un an acolo, în 2010; făceam un partid şi luam şi eu peste 1% la Chişinău la câtă lume mă cunoaşte. Aici se întâmplă lucruri.

Pornind de la acest incident neplăcut e limpede că AUR-ul iese dintr-o schemă şi probabil că sunt alte partide sau formaţiuni politice care vor să vină să ocupe acest loc. (...) AUR-ul apune. Nu va mai străluci atât de tare', a spus Cozmin Guşă la emisiunea 'Deferiţi mass-media'.