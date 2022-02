Edi Iordănescu îşi schimbă părerea despre Gigi Becali: Nu am cum să nu îl respect

„Patronul lui FCSB trebuie să fie apreciat pentru efortul făcut, pentru condițiile pe care le oferă. Ai în față un patron care a cumpărat de peste tot. Am dat și eu jucători către FCSB când eram la Gaz Metan, Pandurii, și ne-au ajutat acei bani. Nu am cum să nu îl respect pentru asta”, a spus Edi Iordănescu în cadrul emisiunii ProSport LIVE.

"Două luni şi jumătate, da (n.r. - au lucrat împreună la FCSB). Dacă programul nostru începertea la 9:30, jucătorii trebuiau să fie la 9:30 la micul dejun ca la 11 să iasă pe teren. La 10:30 să fie la sală, să facă prevenţia şi după să iasă pe teren.

Dacă la ora 9 exista un membru al staff-ului care să nu fi fost deja la micul dejun şi să nu-şi fi făcut deja treaba, era mare mirare. Adică este un tip atât de meticulos şi de disciplinat, organizat, cum eu n-am văzut, deşi am lucrat cu antrenori. Ca el n-am mai văzut, extrem de serios la şedinţele de pregătire, cea cu staff-ul, care începea la 10. Nu existau glume în şedinţa de pregătire a antrenamentului, cu staff-ul", a declarat Mihai Stoica la Telekom Sport.

"Eu mărturisesc că sunt genul care mai glumeşte, încearcă să mai destindă atmosfera. Am făcut vreo două glume, am văzut că râd cei din staff, nu şi secundul lui care venise, că ştia că nu are voie. Când am văzut că Edi nici măcar nu zâmbeşte, am zis 'Băi, gata'.

I-am şi zis lui Marius Ianuli, care participa şi el 'Mache, mai subţire'. Când se terminau toate şi plecau jucătorii, pentru că stăteam mult, Edi era deschis şi un tip super ok, glumeţ, dar extrem de serios. Nu cred că l-am văzut vreodată relaxat în intervalul 9-15 să zic aşa, dar după e alt om. Nu există să nu urmărească un meci, nu. E un tip care vrea foarte tare să reuşească şi nu suportă să... E orgolios", a mai spus MM Stoica.

