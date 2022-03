România-Grecia. Edi Iordănescu: "Echipa națională nu e funcțională. Nu sunt vreun magician"

El a precizat că sunt anumite lucruri din trecut care pot fi lăudate, dar sunt şi altele care trebuie puse la punct.



Azi e ziua naţională a Greciei şi felicit echipa Greciei pentru ambele momente. A fost un test pe care l-am aşteptat, care ne-a răspuns la anumite întrebări, împotriva unui adversar cu un nivel bun. Ne aşteptam la un meci dificil, ceea ce s-a şi întâmplat. Am vrut să dăm şanse cât mai multe unor jucători, dar eu rămân stabil în ceea ce am declarat, este un grup cu potenţial şi în care cred. Rezultatul cred că putea fi mai bun pentru noi, cu puţină şansă. Din păcate, nu este cel pe care îl aşteptam, dar a răspuns la câteva întrebări. Am încredere că în scut timp relativ scurt ne putem ridica nivelul şi să începem să producem rezultate semnificativ mai bune. Mereu am spus că rezultatul va conta, pentru că aşa construim un grup cu o mentalitate solidă, trebuie să luptăm pentru rezultat şi să ne dorim. Echipa naţională nu este funcţională pentru că dacă era, eram la turneele finale. Sunt lucruri bune de care ne putem lega din trecut, însă sunt altele multe care trebuie puse la punct", a declarat Iordănescu la finalul partidei.



Selecţionerul a afirmat că nu este un magician care poate inventa jucători pentru echipa naţională: "A fost prima repriză cu un ritm aşa cum nu ne-am dorit, nu am avut circulaţie, am fost statici. Prefer să facem acum greşelile din care eu pot trage anumite concluzii foarte clare, decât să le facem mai târziu când ne va costa mult mai tare Asta este realitatea, prefer să le identificăm acum şi să avem timp la dispoziţie atunci când ne vom reuni să putem să corectăm. Din păcate asta este realitatea momentului. Eu acum am venit, am avut patru zile cu echipa. Din păcate, nu pot fabrica jucători. Asta este realitatea, nu îi pot scoate din joben. În momentul de faţă ăştia sunt, mulţi sunt tineri. Eu în continuare cred în potenţialul lor, am ştiut unde vin, am ştiut cât este de muncă. Asta este realitatea, dar sunt pregătit pentru asta".



Antrenorul naţionalei României a precizat că nu există decât trei jucători de bază în echipă în jurul cărora vrea să construiască un grup.



"Selecţia este continuarea, am spus că nu este nimic bătut în cuie, am trei jucători cu experienţă, care sunt nişte piloni. Unul este căpitanul echipei, în jurul căruia încercăm să construim. Am încredere că această echipă o să se adune. Asta este echipa noastră naţională în momentul de faţă, trebuie să avem grijă de ea, să o construim. Mesajul este unul de încredere, ştiu ce ne aşteaptă, e vorba de multă muncă. Dacă acum mi-am permis să întind o mână de ajutor anumitor jucători, cu jocuri puţine în picioare, cu anumite probleme, care nu traversează o perioadă foarte bună, în iunie nu voi mai permite acest lucru. Este foarte important ca jucătorii noştri să vină cu jocuri în picioare. Jucătorii Greciei au intrat mult mai bine, se vede că aveau mai multe jocuri în picioare", a declarat Iordănescu.

Dezamăgit de primirea din Ghencea





El a precizat că se aştepta la o primire mai caldă a echipei naţionale pe stadionul Steaua, fiind dezamăgit de unii suporteri care au scandat împotriva unor jucători: "Publicul aşteaptă şi doreşte, atunci când echipa naţională a fost performantă a venit repede. Rămâne ca în viitor să avem alte rezultate şi să ne apropiem publicul cât putem de mult. Credeţi că ostilitatea din seara asta a fost un impuls de moment? Nu, sunt lucruri adunate în timp. A fost o necalificare din nou şi cu asta trebuie să ne confruntăm. Trebuie să ne ridicăm, trebuie să aducem din nou publicul alături de noi, deoarece aşa a simţit, aşa s-a exprimat. Am văzut că a fost un război şi cu anumiţi jucători. Sunt lucruri pe care eu nu le pot controla. Eu am spus că trebuie să avem răbdare cu echipa naţională. Dacă pui presiune pe un debutant, o să fie greu. Eu aici am crescut şi nu mă aşteptăm la anumite reacţii, dar asta este. Mi-aş fi dorit să simt publicul mai aproape şi mai călduros pentru echipa naţională. Dar dacă o parte dintre ei aşa au considerat că trebuie să fie, nu îi pot judeca, au plătit biletul, au fost la joc, deşi nu este uşor pentru unii jucători care debutează şi fac lucruri bune să fie huiduiţi la atingerile de baloane, nu îi ajuţi foarte tare".

Crede că un egal ar fi fost mai echitabil





Referitor la debutul său ca antrenor la naţională, Iordănescu a afirmat că şi-ar fi dorit să câştige partida cu Grecia.



"Au fost momente unice pentru mine. Cu siguranţă mi-aş fi dorit ca rezultatul să fie altul. Sigur, cu puţină şansă, dacă am fi obţinut egalarea, probabil că era altceva şi am fi putut construi pe un alt fond. Dar fiţi sigur că mă aşteptam la asta, nu am fost naiv, am ştiut unde intru. Am ştiut că echipa naţională nu este la nivelul pe care noi toţi îl aşteptăm. Sunt pregătit pentru momentele grele care urmează. Tot timpul există o dezamăgire dacă nu există o victorie, trebuie să creăm emulaţie, să creăm entuziasm, dar asta este realitatea meseriei, ăsta este fotbalul. Am fost pregătit şi pentru un rezultat mai puţin fericit. Dar în acelaşi timp a fost important să văd echipa naţională la lucru, să interacţionez cu jucătorii, să le văd capacitatea de asimilare, să le văd disponibilitatea şi cu siguranţă că în viitor voi putea fi mult mai obiectiv. Am venit pregătiţi pentru a lupta. Am încredere că putem să performăm, că putem să ducem echipa la un turneu final. Dar cu siguranţă pregătiţi-vă să mai suferim, pentru că vor mai fi momente grele, sunt pregătit pentru asta şi sunt pregătit să le duc", a mai spus Iordănescu.



Selecţionerul Edward Iordănescu a debutat cu o înfrângere la naţionala de fotbal a României, 0-1 (0-1) cu Grecia, vineri seara, într-un meci amical care a avut loc pe Stadionul Steaua din Bucureşti, relatează Agerpres.

