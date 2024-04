George Tuță (PNL) și-a depus candidatura pentru primăria sectorului 1

"Mi-am ghidat întreaga carieră şi viaţă pe baza unor principii solide: admir decenţa, sunt un iubitor al luptei de idei şi îmi place mereu să mă bazez pe argumente reale, nu pe lozinci şi propagandă atunci când am de dezbătut un lucru. Aceste valori vreau să le aduc în Primăria Sectorului 1 pentru a reconstrui o comunitate, respectul faţă de cetăţeni, priceperea administrativă şi, nu în ultimul rând, cinstea", a declarat George Tuţă.

Înţepături la adresa lui Clotilde Armand. "Sectorul 1 a fost mereu curat"

"E nevoie de aceste lucruri pentru a restabili prioritățile capitalei, a unui oraș cu potențial extraordinar unde lucrează oameni, companii, idei și misiuni diplomatice pentru a construi cel mai frumos oraș pe care-l avem. Este datoria mea să nu mai permitem nicio secundă ca lucrurile bune pe care le avem la indemana sa fie un privilegiu pentru cetățeni, fie că vorbim de curățenie, am ajuns să vorbim în 2024 despre acest lucru, Sectorul 1 a fost mereu curat. Cu lucrul acesta vom porni în mandatul meu de primar", a mai spus candidatul PNL la Sectorul 1.

Ce alte probleme mai prioritizează Tuţă

"Rețeaua școlară trebuie extinsă. De aceea atragerea de fonduri, de proiecte europene, guvernamentale va fi. Acesta este respectul pe care vreau să-l aducem în Sectorul 1 și nu ne vom opri aici.

Nu avem locuri de parcare rezidențială. Nu sunt soluții complicate, sunt dovedite peste tot în București, țin să-i mulțumesc lui Ciprian Ciucu care a reușit să construiască un park lung de 4 km. Din păcate în Sectorul 1 dar vom avea timp ca până la final să creștem calitatea vieții și să redevină capitala capitalei. Îmi pun la dispozitie toată priceperea pentru a da cetățenilor o viață mai bună. Ca antreprenorii să-și înceapa o afacere de la zero, ca vârstnicii să aiba un centru in care să se intâlnească. Și nu in ultimul rand, un lucru la care țin, sportul în cartiere. Fiecare cartier va avea un loc in care se va construi sport. Există soluții, buget, pricepere E nevoie doar de voinţă", a completat George Tuţă.

