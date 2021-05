Economia României, în creștere. Alexandru Nazare: Fac din nou apel la prudență. România, privită cu alţi ochi

Întrebat de Sabina Iosub ce înseamnă această creștere economică și cum s-a ajuns aici, ministrul Finanțelor a răspuns:

”Este o veste bună într-o serie de anunțuri făcute după aprobarea bugetului. Am avut mai întâi anunțul Băncii Mondiale care a revizuit în creștere perspectiva economică a țării noastre. Apoi am avut prognoza FMI, apoi a urmat Comisia Europeană cu un 5,1%, ceea ce înseamnă a treia creștere a unui stat membru, prognozată în acest an. Între aceste anunțuri am mai avut ridicarea perspectivei de la negativ la stabil de către agenția de rating Standard & Poor's și confirmarea ratingului de către agenția Fitch. Toate acestea reprezintă încredere în ceea ce facem și în măsurile pe care le luăm. (...) Datele publicate astăzi de INS însemnă date semnal. Asta înseamnă că suntem în direcția bună. Nu înseamnă că am ajuns acolo. Ne îndreptăm în direcția bună. Trebuie să menținem o atitudine prudentă, de echilibru, exact așa cum am făcut până acum, astfel încât să confirmăm trendul în care ne-am înscris. Sunt semnale foarte bune dar, fac din nou apel la prudență în special în gestionarea cheltuielilor bugetare de către toți ordonatorii de credite și menținerea acestei atitudini de echilibru. (...) Investitorii vor privi România cu alți ochi, astfel încât să fim o țară cât mai atractivă. Ne dorim să vină investitori cât mai mulți”, a declarat Alexandru Nazare.

Revenire aproape integrală a României

Romania a înregistrat pe primul trimestru o revenire aproape integrală din contracția economică generată de criza sanitară, potrivit datelor semnal publicate astăzi de INS, a scris astăzi Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

”Primul trimestru al acestui an, față de perioada similară a anului 2020, consemnează o reducere marginală de numai 0,2%. Prin comparație, zona euro și UE au înregistrat încă un decalaj anual în primul trimestru de -1,8%, respectiv -1,7%. În același timp, datele indică o creștere secvențială trimestrială a economiei României de 2,8% în trimestrul 1, după performanța de 4,6% înregistrată în trimestrul 4 și 5,5% în trimestrul 3 al anului trecut, în timp ce atât în zona euro cât și UE au consemnat contracții de 0,6 și respectiv 0,4% în primul trimestru al acestui an. Avansul trimestrial în RO este mult mai ridicat decât cel înregistrat în alte statele membre - spre exemplu FR 0,4%, LT 1,8%, PL 0,9% și SE 1,1%. La acestă performanță au contribuit redresarea industriei, investițiile publice precum și dinamica pozitivă a construcțiilor și a comerțului din acest trimestru. Datele INS confirmă încă o dată faptul că ne îndreptăm în direcția bună, însă reiterez faptul ca România are în continuare nevoie de prudență și echilibru. Ordonatorii trebuie să fie vigilenți în zona de cheltuieli, care trebuie ținute sub control. Solicit ANAF să continue și să intensifice eforturile în zona colectării. Încă persistă incertitudini legate de evoluția pandemiei, iar programele de susținere a economiei trebuie continuate”, a mai precizat Alexandru Nazare pe Facebook.