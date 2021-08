Dezastru pentru Vica Blochina, trădată de cea mai bună prietenă şi furată de partenera de afaceri

Vica Blochina a acordat un interviu pentru Acces Direct în care a vorbit pe larg despre dezamăgirile suferite în ultimul an și nu numai. Vedeta a dezvăluit că a fost trădată de cea mai bună prietenă și înșelată de partenera de afaceri.

Vica Blochina este o femeie puternică, care a reușit să pună bazele propriei afaceri. Pe plan profesional îi merge extrem de bine, dar vedeta recunoaște că ultimul an nu i-a priit pe plan personal. Vedeta a dezvăluit că a fost trădată de prietene și recunoaște că acest lucru a durut-o foarte tare.

„Anul acesta care a trecut, din punct de vedere relațional, am fost praf, cu prietene, cu prieteni.... Ori am făcut eu foarte multe greșeli la un moment dat, ori nu știu... Partenera mea de afaceri m-a furat, așa am ajuns eu să-mi fac singură afacere. Preietena maa cea mai bună m-a trădat că s-a culcat cu fostul meu iubit. Cu fostul meu am ajuns să fac plângere la poliție”, a spus Vica Blochina, într-un interviu pentru Acces Direct.

„M-a durut foarte mult că am pierdut o prietenă”

„Stau să mă gândesc ce s-a întâmplat cu mine și cu viața mea. M-a durut foarte mult că am pierdut o prietenă, nu m-am așteptat la o prietenă să se întâmple ce s-a întâmplat. Nu m-am așteptat la partenera mea de afaceri să mă fure și să mă trezesc că nu am niciun ban. Într-un fel, îi mulțumesc pentru că altfel nu aș fi ajuns eu să fiu pe picioarele mele”, a declarat Vica Blochina, potrivit spynews.ro.

Vica Blochina vrea să fie singură: Am mulți care stau la coadă

După atâtea trădări, Vica Blochina a dezvăluit că nici pe plan amoros nu îi merge prea bine, dar susține că nici nu își dorește o persoană în viața ei, în acest moment.

„Nu vreau, nu-mi doresc. Am mulți care stau la coadă. (...) Dacă există unul mai bărbat ca mine, da. Până atunci, sunt foarte bine singură”, a afirmat aceasta.