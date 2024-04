Delia, probleme de sănătate: "Dacă am un vierme din ăla în cap? A avut un băiat și într-o săptămână hap

"De vreo două zile eu amețesc și nu se știe de ce. Am niște amețeli foarte ciudate, seamănă cu amețelile alea când te dai jos brusc din pat. Doar că eu le am pe tot parcursul zilei și durează câteva secunde și sunt o dată la cinci minute. Sunt bine, nu vă faceți griji. (…) Amețelile pe care le am durează două-trei secunde, sunt toată ziua, o dată la cinci minute și e ca un val de amețeală care pleacă din cap și nu pot să îmi explic ce e, n-am avut niciodată nicio amețeală.

Eu n-am nimic niciodată, asta e faza care mă sperie. Jet lag la cinci zile după ce am ajuns în America? Dacă era jet lag, de ce n-am avut în primele zile? Și dorm bine, m-am hidratat bine, am luat B-uri, fier, am luat de toate. Amețelile astea le am de o zi jumate, sunt foarte ciudate, nu le înțeleg", a spus Delia pe Instagram, potrivit viva.ro.

"Dacă am un vierme din ăla în cap?"

"E ca un val de amețeală care pleacă din cap. Nu pot să îmi explic ce e, nu am avut niciodată nicio amețeală. Mă gândesc că dacă am un vierme din ăla în cap cum vezi în documentare? A avut un băiat după ce a băut apă de nu știu unde sau a mâncat legume și nu le-a spălat. A avut un vierme în cap și într-o săptămână hap”, a concluzionat artista.

