Cezara Dafinescu, momentul în care s-a îndrăgostit de Gelu Fronea, deși era căsătorită: "Nu m-a mai interesat nici că destrămam o căsnicie de 20 și ceva de ani"

"Întâlnirea mea cu Gelu Fronea a fost neașteptată și specială. Sentimentul pe care l-am simțit atunci nu semăna cu nimic din ce poate mai simțisem. Îmi tăia respirația, pur și simplu. Vă spun cu toată sinceritatea, când l-am întâlnit, timpul parcă s-a oprit, așa am simțit. Nu m-a mai interesat nimic din jur, absolut nimic. Nici faptul că destrămam o căsnicie de douăzeci și ceva de ani, căsnicie pe care eu o consideram fericită.

Nu m-au interesat nici bârfele, nici dezaprobarea colectivă, nu m-a mai interesat nimic atunci când l-am cunoscut. Un om nu-și poate planifica fericirea, știm cu toții asta. Nu am regretat nicio clipă că în viața mea, făcută în mare parte din rutină, mi-a fost dat să trăiesc ceva atât de adevărat și atât de frumos. Nu am suportat niciodată minciuna. Am trăit întotdeauna intens și frumos", a povestit Cezara Dafinescu, într-un interviu pentru viva.ro.

Cum a afectat-o moartea lui Gelu Fronea

Gelu Fronea a murit într-un accident de motocicletă, iar în acea perioadă actrița, care avea 55 de ani, suferea de bulimie.

"Foarte greu. Un an de zile nu am știut cum să îmi revin. Și pe urmă mi-am dat seama că trebuie să revin, totuși, pe scenă, să revin la publicul meu, să revin, prin muncă, la ceea ce am fost. Și așa am acceptat, la un moment dat, să joc în telenovela "Lacrimi de iubire". Pe zi ce trecea, cu fiecare nou episod, reveneam la Cezara de altădată. Asta a fost în acea perioadă", a mai povestit actrița.

"Am avut șansa să întâlnesc și să iubesc doi bărbați deosebiți, excepționali. Acum, când i-am pierdut, să îmi refac viața ar fi imposibil. Ar trebui să întâlnesc pe cineva mai bun ca ei, ceea ce e foarte greu", a mărturisit Cezara Dafinescu.

Cine este Cezara Dafinescu

Actriţa Cezara Dafinescu s-a născut la 4 august 1948, la Sibiu. În copilărie, cariera sa părea să se îndrepte către lumea sportului, după ce a cucerit titlul de campioană naţională la juniori, la săritura în înălţime, dar evoluţia ei în atletism a fost întreruptă brusc, în urma unei accidentări, după cum se amintea într-un comunicat de presă al Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) din 6 iulie 2021, scrie Agerpres.

Atracţia pentru artă a determinat-o să se îndrepte către lumea teatrului şi astfel, în 1973, a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, clasa profesor Moni Ghelerter, potrivit site-ului Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti (TNB), http://www.tnb.ro. A devenit actriţă la TNB începând din anul 1975.

Cezara Dafinescu se numără printre personalităţile cărora le-a fost conferit, la 18 decembrie 2018, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Teatrul Odeon, titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti. La 25 martie 2019, la Gala Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (UARF), desfăşurată sub semnul celebrării a 100 de ani de la Marea Unire şi 100 de ani de film românesc, Cezara Dafinescu s-a numărat printre actorii cărora le-au fost decernate Diplome Centenar.

La 31 iulie 2021, Cezara Dafinescu a primit Premiul pentru întreaga carieră la ediţia din 2021 a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), care a avut loc la Cluj-Napoca.

"Cu un palmares care include nu mai puţin de 40 de roluri în film, apariţii în seriale de televiziune şi peste 60 de roluri principale interpretate în cele patru decenii de activitate în teatru, Cezara Dafinescu se numără astăzi printre cei mai iubiţi artişti din România", se menţiona într-un comunicat de presă din 6 iulie 2021 al TIFF.

Cezara Dafinescu a fost căsătorită cu actorul George Motoi, împreună cu care are o fiică - Raluca - şi este bunica a doi nepoţi - Andrei şi Petru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News