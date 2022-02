De ce mâncăm mai mult când dormim puțin. 5 motive pentru care să nu ignorăm odihna

Somnul nu ar trebui luat de bun, iar specialiștii recomandă 7-8 ore de somn pe noapte. O odihnă de calitate întărește sistemul imunitar – prevenind astfel infecțiile - , întărește și inima, dar îmbunătățește și concentrarea.

Iată cinci motive pentru care să nu ignorați somnul, potrivit healthline.com, Medical News Today și webmd:

* Menține greutatea și ajută la pierderea de kilograme – multe studii au asociat somnul sub 7 ore pe noapte cu un risc mai mare de creștere în greutate și cu un indice de masă corporală mai mare. Adulții care dorm sub 7 ore pe noapte prezintă un risc cu 41% să dezvolte obezitate, susține un studiu din 2020. Cercetările au demonstrat că puține ore de somn îi face pe oameni să mănânce mai mult ca să compenseze lipsa de energie și să poftească la alimente care conțin mai multe zahăr și grăsimi.

* Îmbunătățește activitatea creierului – un somn de calitate sporește performanța școlară la copii și adolescenți, îmbunătățește abilitățile de rezolvare a problemelor și memoria; un somn sub 7 ore afectează funcția creierului și abilitățile de luare a deciziilor.

* Menține inima sănătoasă – un somn puțin ar crește riscul de hipertensiune arterială, în special la oamenii care suferă de apnee obstructivă în somn - o afecțiune caracterizată prin respirație întreruptă în timpul somnului. O odihnă sub 5 ore crește riscul cu 61% mai mare de a dezvolta hipertensiune arterială decât cei care au dormit 7 ore. Nici somnul excesiv nu e bun, zic studiile: peste 9 ore mărește riscul de boli cardiace.

* Imunitate mai bună - sistemul tău imunitar identifică bacteriile și virușii din organism; un somn puțin afectează modul în care funcționează celulele imunitare.

* Ține depresia departe – unele studii au demonstrat că legătura dintre somn și sănătatea mintală, dintre somn și depresie. O cercetare, publicată în JAMA Psychiatry, susține că lipsa somnului este un factor care contribuie la deces. Un alt studiu din Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, sugerează că persoanele cu tulburări de somn, cum ar fi insomnia, sunt susceptibile de a prezenta semne de depresie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News