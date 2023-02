Cum l-a prins cutremurul din '77 pe Serghei Mizil

Serghei Mizil a fost invitat la Antena 3 CNN, la emisiunea Sinteza Zilei, unde, pe fondul cutremurelor din Turcia și ale seismelor de ieri și azi din județul Gorj, a relatat cum l-a prins cutremurul din 1977 și cum a ajutat la scoaterea supraviețuitorilor de sub dărâmături:

„Eram la un prieten și a început cutremurul. Am ieșit foarte repede afară și am văzut că se mișca stâlpul. Prima dată nu m-am speriat, că nu știam ce e. Eu stăteam în spate la Intercontinental. Am plecat repede de la acel prieten și am văzut tot bulevardul, la 2 minute după seism, și a fost șocant!

Erau locuri unde mâncam și unde mergeam, iar atunci nu mai rămăsese absolut nimic. Lumea era foarte panicată. Era un cetățean, la etajul 3 al unui bloc, unde mai rămăsese doar un perete și un WC. Stătea acolo, ca prin minune, cu o brichetă și cerea ajutor. După câteva minute au început să se organizeze.

A doua zi m-am dus de curiozitate și când am văzut ce se întâmplă, am rămas să ajut, pentru că e spectaculos când scoți supraviețuitori după mai multe zile. Un rol determinant l-a avut armata și, totodată, niște câini aduși din Elveția care lătrau într-un fel la mort și în alt fel la viu. A fost o chestie deșteaptă că au chemat și minerii, că aveau curaj să se bage“, a spus Serghei Mizil.

Cum a murit Toma Caragiu

Serghei Mizil a povestit și ce s-a întâmplat cu Toma Caragiu și de ce acesta și-a pierdut viața, în condițiile în care apartamentul său a rămas intact:

„Am fost la Toma Caragiu acasă. El era împreună cu Alexandru Bocăneț în apartament. Apartamentul lor a rămas intact. Dacă nu ieșeau pe scară, scăpau. I-a prins în scara blocului.

Au fost mulți care au ieșit pe stradă și le-a căzut calcanul, le-a căzut coșul sau altceva de la vecini și au murit“, a mai spus, la Antena 3 CNN, Serghei Mizil.

