Nou cutremur în zona Olteniei, marţi, 14 februarie. Peste 5 grade pe scara Richter - Update: noi replici/ Premierul l-a sunat pe Raed Arafat

Update: În ziua de 14.02.2023, 17:12:52 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.8, la adâncimea de 10 km.

Cutremurul s-a produs la 103km NV de Craiova, 105km SV de Sibiu, 136km V de Pitesti, 168km SE de Timisoara, 184km S de Cluj-Napoca, 186km SE de Arad, 197km V de Brasov, 217km E de Belgrade, 222km E de Zemun, 224km V de Ploiesti.

Update: În ziua de 14.02.2023, 16:25:26 (ora României), s-a produs în OLTENIA, DOLJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.8, la adâncimea de 5 km.

Cutremurul s-a produs la 28km N de Craiova, 86km V de Pitești, 139km S de Sibiu, 176km V de Ploiesti, 180km V de Bucuresti, 183km SV de Brașov, 187km NV de Ruse, 208km NE de Niș, 212km N de Sofia, 244km SE de Timișoara.

Update: "Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a avut o discuție telefonică cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, în legătură cu cutremurul produs, astăzi, în regiunea Olteniei. Premierul a cerut organizarea de îndată a activităților necesare pentru gestionarea situației și pentru coordonarea acțiunilor de sprijin.

În urma consultărilor cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, la nivelul MAI, a fost activată o grupă operativă pentru monitorizarea sistemului de intervenție în situație de urgență, în cadrul centrului de coordonare din minister", transmite biroul de presă al Guvernului.

Update: Au fost înregistrate şi 2 replici la acest cutremur, de 3,4, respectiv 3,5 grade pe scara Richter.

În ziua de 14.02.2023, 15:16:57 (ora României), s-a produs în OLTENIA, VALCEA un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 5,7, la adâncimea de 40 km.

Cutremurul s-a produs la 70km N de Craiova, 70km V de Pitesti, 97km S de Sibiu, 149km SV de Brasov, 160km V de Ploiesti, 177km V de Bucuresti, 198km NV de Ruse, 205km S de Cluj-Napoca, 234km E de Timisoara, 244km NE de Nis.

Nu e singurul cutremur de marţi, 14 februarie

În ziua de 14.02.2023, 12:35:56 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.0, la adâncimea de 17.9 km.

Cutremurul s-a produs la 108km NV de Craiova, 109km SV de Sibiu, 144km V de Pitesti, 160km SE de Timisoara, 179km SE de Arad, 183km S de Cluj-Napoca, 204km V de Brasov, 210km E de Belgrade, 214km E de Zemun, 224km NE de Nis, arată INFP.

ISU, reacţie imediată

"În urmă cu puțin timp, în Oltenia, Gorj s-a produs un cutremur cu intensitatea de 5,7 pe Richter, la o adâncime de 40 km.

Până la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime.

Echipaje operative din județele unde seismul a fost resimțit vor fi trimise în teren pentru efectuarea misiunilor de recunoaștere.



Informații despre măsurile și modul de comportare înainte, în timpul și după producerea unui seism, aici: https://fiipregatit.ro/ghid/cutremur/

Reguli de comportare în caz de cutremur: https://youtu.be/rlEuJdtQrgI

ATENȚIE - În cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări, anterior declanșării acestora.

Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență)", transmite IGSU.



https://ro-alert.ro/intrebari-frecvente/

Cutremurul de luni din Gorj nu are legătură cu seismul din Turcia, spune directorul INFP

Cutremurul cu magnitudinea 5,2, care a avut loc luni după-amiaza în zona seismică Gorj, nu are nicio legătură cu cele care se produc în Turcia, pentru că este pe altă placă tectonică, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).



"Nu are legătură cu Turcia, nu are cum. M-am uitat peste mişcările plăcii cu date de GPS, de la est la vest, la sud, a plăcii anatoliene, iar ale noastre dacă au legătură au cu cele din Serbia, din Croaţia, din zona aceasta. Este pe altă placă tectonică. Cutremure au mai fost în zona seismică Gorj, dar foarte rare, au mai fost în anii 1980, 1910, 1893 dar cu magnitudini mici, în jur de 4. Nu anunţă nimic. Este ceva normal", a precizat Ionescu.



Directorul general al INCDFP a explicat, de asemenea, că regiunea în care a avut loc seismul nu are suficientă energie să dea cutremure mai mari decât cel care a fost.



"Regiunea de aici nu poate, nu are suficientă suficientă energie să dea cutremure mai mari decât cel care a fost acum. Este unul dintre cutremurele mari", a precizat Ionescu, potrivit Digi24.



Acesta a arătat că este posibil să mai fie replici pentru că aceste cutremure de suprafaţă produc replici mai multe.



"Aceste cutremure, cum aţi văzut şi la la turci, cutremurele de suprafaţă produc replici destul de multe. Ele de obicei sunt mai mici", a mai arătat sursa citată.



Constantin Ionescu a subliniat, de asemenea, că intensitatea cutremurului a fost mică, V, spre deosebire de intensitatea cutremurului din Turcia care a fost IX.



"Mişcarea pământului de jos în sus sau pe direcţiile cutremurului nu este îngrijorătoare. Intensitatea este mică. La turci a fost intensitate de nouă, aici intensitatea a fost cinci. Undele se deplasează pe toate direcţiile. Depinde acum de structura geologică. În anumite zone dacă este rocă undele se amplifică. Dacă este leos cum este zona asta de câmpie ele se atenuează. Din ce avem noi informaţii nu s-au produs pagube", a precizat Constantin Ionescu, scrie Agerpres.

