Alexandru Popa este antrenor de fotbal în cadrul Academiei 82 din Iași, dar și preparator fizic. Acesta a explicat, într-un interviu pentru DC NEWS, ce trebuie să facă părinții pentru a fi siguri că au ales antrenorul potrivit pentru copilul lor, de la ce vârstă poate fi practicat acest sport, dar și care sunt beneficiile practicării fotbalului.

Doinița Manic: Cum ne dam seama dacă fotbalul este sportul potrivit pentru copilul nostru?

Alexandru Popa: Dacă ai un copil energic, dornic de a lovi cu piciorul orice balon, minge sau sticlă cu apă care îi iese în cale, acestea pot fi indicii pentru părinte. Copiilor le place joaca în aer liber, vor să se distreze în prezența altor copii de vârsta lor, deveniți astfel "prietenii de la fotbal" .

Fiecare asociație sportivă oferă o perioadă de probă, 2-3 antrenamente sau ședințe gratuite, în care, copilul, chiar și la 3 ani poate decide, venind să îți spună: "Mami, mai vreau sau nu mai vreau". Cel mai important este ca micuțul să vină cu plăcere la antrenamente. Ca părinte, inspiri copilului și îi oferi posibilitatea de a încerca, de a descoperi ceea ce îi place.

Doinița Manic: De la ce vârstă poți înscrie copilul la fotbal?

Alexandru Popa: În general, sportul este recomandat de la o vârstă fragedă. Micuții reușesc să asimileze informațiile noi cu ușurință. Cel mai mic copil cu care am lucrat personal a avut 2 ani și 9 luni.

Doinița Manic: Exista anumite contraindicații medicale pentru practicarea acestui sport?

Alexandru Popa: Ca specialist în pregătire fizică, țin foarte mult ca avizul medical să fie efectuat cu regularitate, o dată la 6 luni. Contraindicațiile medicale sunt date de către medicii sportivi, ca urmare a susținerii avizului medical. Contraindicațiile pot fi temporare, cauzate de afecțiunile acute (loviri) și definitive, determinate de afecțiunile cronice.

Doinița Manic: Care sunt beneficiile fotbalului pentru copii?

Alexandru Popa: Practicat cu regularitate, sportul ajută la o dezvoltare fizică și armonioasă, susține sistemul imunitar, făcându-l mai eficient împotriva virozelor. Fotbalul este un joc exigent din punct de vedere fizic, oferă jucătorilor oportunitatea de a-și îmbunătăți calitățile fizice (forța, viteza, rezistența și coordonarea). Copiii care practică acest sport vor învăța importanța disciplinei în tot ceea ce fac, atât pe teren cât și în afara lui. Fiind un sport de echipa, copilul, alături de ceilalți colegi lucrează la un obiectiv comun, dezvoltând astfel munca în echipă. Legătura dintre aceștia - prietenia, este neprețuita. Vor aprecia mai mult importanța dezvoltării relațiilor cu ceilalți. Îmbunătățirea agilității, reflexelor dar și întărirea sistemului muscular și osos, sunt alte beneficii ale practicării fotbalului.

Antrenamentele de fotbal pentru copii stimulează producerea de endorfină, hormonul fericirii. Cei mici vor avea un tonus mental mult mai pozitiv și o bună funcționare a creierului. Fotbalul poate îmbunătăți performanțele școlare și poate deveni un bun organizator și administrator al timpului său liber.

Doinița Manic: Cum alegem corect antrenorul?

Alexandru Popa: În primul rând, antrenorul trebuie să fie unul pregătit din toate punctele de vedere, teoretic, fizic și psihic. Obiectivul acestuia este de a educa, de a sprijini și de a echilibra relația dintre micuțul fotbalist și părinte. Antrenorul trebuie să fie în permanență preocupat de procesul de instruire și de formare, să caute să perfecționeze aptitudinile și deprinderile corect învățate și sî le corecteze pe cele greșit însușite.

Antrenorul trebuie să găsească în permanentă metode și mijloace favorabile creșterii valorii a copilului. "Șlefuitorul de caractere" este orientat spre o creștere și dezvoltare sănătoasă a copilului. El trebuie să fie calm, răbdător, disciplinat, organizat și cu o atenție sporită asupra fiecărui copil. Antrenorul, prin mijloacele și metodele sale, trebuie să creeze un mediu plăcut și sănătos prin care piticii pot evolua și practica acest sport cu plăcere.

Antrenorul este sprijinul copilului, oferă încredere, stimulează dorința de a câștiga, de a învinge și de a fi cel mai bun. La grupele mici și nu numai, un factor motivațional îl poate avea recompensa. Recompensa poate fi de la o prăjitură primită la sfârșitul antrenamentului până la o diploma, medalie sau cupă de merit, în urma unor evaluări.

Doinița Manic: Care sunt semnele ca antrenorul nu este potrivit?

Alexandru Popa: La terminarea junioratului, sportivul trebuie să aibă un bagaj al cunoștințelor bogat. Asa cum am amintit mai devreme, primul antrenor este foarte important. Atât din experiența ca sportiv, cât și ca antrenor/preparator fizic, am învățat foarte multe lucruri pe care încerc acum sa le pun în practică pentru a ajuta sportivii să joace cu placere acest sport, dar și pentru a-i ajuta să fie oameni mai buni în viața de zi cu zi. Ca antrenor, trebuie să ai in vedere categoria de vârstă pe care o antrenezi și să te adaptezi la capacitatea de învățare și nevoile copiilor. Un antrenor care recurge la agresivitatea verbală sau fizică nu are ce căuta printre copii sau chiar în acest domeniu al sportului.

Ca părinte, dacă întâlnești un așa antrenor, evită-l. Acest tip de antrenor are puterea de a marca negativ viața copilului. Sunt foarte mulți copii care renunță la fotbal din cauza incapacității antrenorului de a se adapta la nivelul copiilor. Lipsa de răbdare, agresivitatea și limbajul inadecvat, por afecta grupa încă de la inițiere, iar copii cu potențial pot renunța la sportul îndrăgit din cauza mediului nociv în care-l practica.

Doinița Manic: Dacă a fost fotbalist de performanță înseamnă că este și un bun antrenor/pedagog?

Alexandru Popa: NU. Nu toți fotbaliștii profesioniști au harul de a da mai departe, de a educa. Aceștia vin, într-adevăr, cu o experienta fantastica, dar nu este de ajuns pentru a lucra cu piticii.

Sportul înseamnă disciplină, dar să avem grijă să știm să facem diferența între o grupă de copii și o echipă de seniori. Am văzut copii traumatizați de antrenori/profesor care cu greu au reușit să își recapete încrederea în ei, dar am văzut și copii care își copiază antrenorul și fac același lucru pe teren, cu alți copii. Până să-l cunoască pe Messi sau Ronaldo, piticii își idolatrizează antrenorul. Ca antrenor, trebuie sa ai grijă ce exprimi.

