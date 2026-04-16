DCNews Politica Controverse și pierderi financiare la Metrorex, la pachet cu posibile majorări de preț ale biletului de metrou
Data actualizării: 20:18 16 Apr 2026 | Data publicării: 19:46 16 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

Sursa Foto: Agerpres

Corpul de control al Ministerului Transporturilor a făcut verificări la Metrorex, scoțând la iveală mai multe nereguli.

Mai multe nereguli s-au găsit la Metrorex, după un control al Corpului de control al Ministerului Transporturilor. De exemplu, în anul 2024, cheltuielile cu salariile au fost mult mai mari, deşi numărul anagajaţilor a scăzut considerabil faţă de anul 2023.

Totodată, un tren din incinta Depoului Ciurel, proprietate publică a staului, a fost utilizat ilegal de sindicatul Liber Metrou prin contracte de parteneriat cu firme private, iar prejudiciul adus statului, numai în acest caz, a fost de 800.000 de lei. De la data de 1 mai 2026, prețul unei călătorii cu metroul ar urma să ajungă la 7 lei, în loc de 5 lei cât este în prezent.  

Problemele găsite de controlul Ministerului Transporturilor

"Indicatorii de performanţă pentru conducerea Metrorex nu au fost obiectivi. În plus, mulţi indicatori nu au fost indepliniţi. În plus, în 2024 cheltuielile cu personalul au crescut la 925,7 milioane lei față de 854,2 milioane lei în 2023, deși numărul de angajați a scăzut de la 5.211 la 5.003 (mulţi oameni au ieşit la pensie). 

Un teren din incinta Depoului Ciurel, proprietate publică a statului, a fost folosit ilegal de sindicatul Liber Metrou prin contracte de parteneriat cu firme private. Corpul de control afirmă că Sindicatul a inchiriat fără să aibă drepturi asupra terenului, iar prejudiciul pentru Metrorex se rdidica la 800.000 de lei, bani din chirii care nu au ajuns în contul Metrorex". 

Metrorex a pierdut 2,7 milioane de lei în trei luni din cauza întârzierii semnării unui act adițional privind reducerea posturilor de pază

Conform aceluiaşi raport, s-au pierdut 2,7 milioane de lei din cauză că Metrorex a întârziat semnarea actului aditional la contractul ce prevedea scăderea numărului de posturi pentru paznici. 

"Costuri mari cu paznicii de la Metrorex: s-au pierdut 2,7 milioane de lei în 3 luni (septembrie-noimebrie 2025) doar pentru ca Metrorex a întârziat semnarea actului aditional la contractul care prevedea reducerea numărului de posturi. firmele de pază au acceptat reducerea numărului de agenți de pe trenuri pentru a scădea cheltuielile, dar Metrorex a întârziat cu semnarea actelor", conform documentului.

Pierderi financiare şi la terminalul de la Străuleşti

"Venituri lunare de la terminalul Străulesti (park&ride) şi din vânzarea biletelor de parcare a fost de 53 de mii de lei, în timp ce cheltuielile pentru susţinerea activităţii a fost de 429 mii lei. Sunt pierderi lunare acolo de peste 376 de mii de lei", conform raportului.

De asemenea, potrivit sursei citate, au fost încheiate contracte în valoare totală de 228 de milioane de euro, cu încălcarea legii.

"Metrorex a încheiat 61 de acoduri de închiriere în valoare totală de 228 de milioane de euro prin atribuire directă pentru bunuri, cu încalcarea prevederilor legale. De 26 de ani activitatea Centrului de Sănătate si Securitate în Muncă s-a desfăşurat fără o autorizaţie sanitară şi nu s-au făcut demersuri în acest sens", mai arată raportul.

Biletul de metrou ar putea costa 7 lei

Călătoria cu metroul ar urma să se majoreze de la 1 mai 2026, potrivit unor surse Metrorex. Prețul unei călătorii va fi de 7 lei, în loc de 5 lei cât este în prezent. Majorarea prețului biletelor de metrou a fost decisă de Consiliul de Administrație al Metrorex.

Ultima majorare a tarifelor la metrou s-a întâmplat ianuarie 2025. De atunci, prețul unei călătorii simple a crescut de la 3 lei la 5 lei. De asemenea, cartela cu 10 călătorii s-a majorat de la 25 la 40 de lei. 

