Cîțu: Eu am desființat SIIJ! Acum este rolul Parlamentului

Florin Cîțu a declarat, marți, că 'eu am desființat Secția SIIJ printr-un proiect de lege aprobat în Guvern. Acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție. Dacă există o altă soluție mai bună decât ceea ce am făcut noi, în ședința de Guvern.'

'UDMR și USR au un punct de vedere diferit', a adăugat Cîțu.

Premierul a spus apoi că, în opinia sa, 'putem să găsim un element comun aici. De aceea am cerut ca ședința de ieri (n.red. a coaliției) să fie suspendată, să o amânăm și să revenim după ce se întâlnesc experții'.

Discuția din coaliție va fi reluată săptămâna viitoare, conform celor transmise de premierul Cîțu.

'Eu zic să ne întoarcem la experți, există un grup de lucru. Acolo ar trebui să vină cele mai bune opinii, experții ar trebui să ne spună exact. Acolo sunt și de la PNL, și de la UDMR, și de la USR. După aceea vom reveni săptămâna viitoare, sunt sigur că vom găsi cea mai bună soluție', a conchis Florin Cîțu.

Tot în cadrul intervenției de astăzi, premierul Florin Cîțu a declarat că 'nu se rupe coaliția. Coaliția merge mai departe și este puternică. N-are sens. Astfel de declarații le înțeleg, suntem politicieni, mai încercăm prin declarații, dar nu se rupe coaliția.'

Scandal în coaliție pe desființarea SIIJ

Desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) determină tulburări în coaliția de guvernare, iar miza e atât de mare încât USR PLUS ar fi amenințat inclusiv că iese de la guvernare. Partidele ce formează Guvernul Cîțu au viziuni diferite cu privire la viitorul Secției Speciale. (Citește mai mult AICI.)

Luni, înaintea ședinței de coaliție, Dan Barna a susținut o declarație de presă. Vicepremierul a declarat în fața jurnaliștilor, cu privire la amendamentul UDMR, prin care vrea să mute SIIJ la Parchetul General, că este ”toxic” și ”de neacceptat”.

”Acest amendament toxic prin care mută SIIJ la Parchetul General este de neacceptat. Atâta timp cât nu găsim o soluție, o sesiune specială în Parlament este prematură”, a declarat Dan Barna, luni.

De asemenea, vicepremierul a precizat că ”suntem în fața unei negocieri foarte complicate. Obiectivul este de a găsi o soluție de deblocare a SIIJ, vom vedea dacă vom ajunge la un consens”.