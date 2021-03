Consilierul lui Voiculescu a publicat datele despre vaccinare pe drumul Cluj - Craiova, care a durat două zile. Cum descrie ”aventura”

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a fost deranjat de subiectul care-l vizează pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu și a spus că nu există motive pentru a se arunca "bome și prostii" precum schimbarea lui din funcție.

"Eu nu am luat apărearea ministrului Sănătății, pentru că nu avea nevoie să fie apărat. Eu am susținut ceea ce avem în prorgamul de guvernare, adică transparența datelor. Ministerul Sănătății face publice datele pe care le primește și explică felul în care, atât cât are responsabilitate pe partea asta de campania, că măsurile sunt luate", a declarat Dacian Cioloș, în direct la Digi24.

Dacian Cioloș, despre tensiunile din coaliție. "Așa se nasc tesiunile"

Întrebat cum a văzut prima declarație a premierului, cea în care cerea analiză și documentare, liderul PLUS a spus: "Nu știu cine și ce i-a spus premierului, sper ca premierul să o clarifice, pentru că nu vreau să-mi dau eu cu presupusul, pentru că așa apar tensiunile. Dacă ne dăm cu presupusul și interpretăm ce spune unul, ce spune altul".

Ce ar trebui să i se reproșeze ministrului Vlad Voiculescu

Întrebat dacă ar fi ceva ce i s-ar putea reproșa ministrului Vlad Voiculescu, Dacian Cioloș a spus:

"Eu nu am ce să-i reproșez ministrului Sănătății. Eu din exterior, ca lider care l-a propus pe Vlad Voiculescu, nu am ce să-i reproșez, ba dimpotrivă.

Dar de ce să discutăm de remaniere? De ce s discutăm permanent? Cine pune pe masă astfel de bombe în loc să se preocupe de cum relansăm economia, de cum gâtuim pandemia asta, de cum accelerăm campania de vaccinare? Astea sunt obiectivele Guvernului, nu să tot trecem de la un fake news la altul și să tot dau eu explicații pentru lucruri pe care cineva le aruncă în aer fără un motiv.

Nu mă interesează. Nu o să stau să comentez ce afirmă unul sau altul din eșalonul 2 sau 3, pentru că e treaba lor ce afirmă. Nu comentez tot felul de bombe aruncate de unul și de altul care comentează, care nu-și asumă și nu vine cu argumente. Prea mult timp am consumat în România să comentăm prostii și fake news-uri, prea puțin am vorbit de reforme, de investiții care trebuie făcute, de parteneriat cu antreprenoriatul, asta mă preocupă pe mine".