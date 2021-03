Ștefan Voinea aruncă vina pe Andreea Moldovan după publicarea datelor despre vaccinare. Din ce-și câștigă existența consilierul onorific al lui Vlad Voiculescu

Ștefan Voinea, consilier onorific în Ministerul Sănătății, a explicat în direct la Antena 3 când a primit datele pentru accesarea platformei ”Registrul Național de Vaccinare” și cine i-a dat accesul la baza de date.

Vina, aruncată pe Moldovan

”Accesul nu este la baza de date, este la un cont foarte limitat care nu conține informații cu caracter secret, confidențial sau personal. Accesul Ministerului Sănătății la baza de date este limitat la date statistice, cum ar fi numărul de vaccinări din anumite centre, tipul vaccinului realizat. Sunt date cu caracter public și sunt date pe care noi deja le-am transparentizat pe pagina de date deschise a Guvernului. Accesul l-am primit în baza faptului că sunt numit Consilier Onorific, de către ministrul Sănătății, mă ocup de acest proiect de transparentizare, iar solicitarea de acces a fost făcută de doamna secretar de stat Andreea Moldovan. Contul nu este al doamnei Andreea Moldovan, contul e al Ministerului Sănătății, un cont foarte limitat ca acces, iar accesările au fost absolut legitime. Doamna secretar de stat Andreea Moldovan are în atribuții coordonarea Institutului Național de Sănătate Publică. Eu, ca și consilier, a trebuit să cer permisiunea doamnei consilier de stat Moldovan înainte de a face acest lucru. Este un lucru natural, am vorbit înainte cu doamna secretar de stat și am rugat-o să mă ajute pentru avea acest cont care ne permite transparentizarea datelor cu privire la vaccinare”, a declarat Ștefan Voinea.

Cu ce se ocupă, de fapt, Ștefan Voinea

Întrebat în direct, de către senatorul PSD Daniel Zamfir, cu ce se ocupă, ”din ce trăiește”, având în vedere că activitatea din minister este una benevolă, Ștefan Voinea a evitat un răspuns concret.

”Puteți foarte ușor să verificați CV-ul, pagina mea de Linked-In, dacă vă interesează. Sunt membru al Observatorului Român de Sănătate, o organizație non-guvernamentală care face foarte multe lucruri”, a precizat Ștefan Voinea.

Întrebat încă o dată de unde își câștigă existența, consilierul a răspuns:

”De asemenea sunt doctorand al Universității Babeș-Bolyai, unde primesc bursă de doctorand și unde și predau”, a declarat Ștefan Voinea.

