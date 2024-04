Miza candidaturii lui Geoană la prezidențiale. Chirieac a spus de ce fereastra de oportunitate este redusă

„Mircea Geoană este un candidat puternic, fără doar și poate. În același timp, fără sprijinul partidului, o să fie greu pentru domnia sa să intre în turul al doilea. Nu spun că este imposibil, dar fără un partid puternic nu poți intra în turul doi. Ai nevoie de zeci de mii de oameni, la nivelul țării, care să alerge pentru tine. Teoria susținerii acestuia de către PSD nu merită să o luăm în calcul, fiindcă s-au exprimat și președintele partidului, Marcel Ciolacu, precum și alți lideri PSD, împotriva acestui lucru. Mircea Geoană are și o fereastră de oportunitate redusă, fiindcă nu poate să facă campanie deschisă decât după 11 iulie, după summit-ul NATO de la Washington. Iar până pe 25 iulie trebuie depuse semnăturile și nu sunt puține.

Mai e și cealaltă teorie că dacă Firea câștigă, aceasta îl va răsturna pe Ciolacu. Eu nu cred asta. Doamna Firea are influență mare în organizația PSD București și la Ilfov. În țară, nu am văzut niciun lider PSD care să o sprijine, nici măcar atunci când a dispărut Liviu Dragnea. Sigur că domnul Marcel Ciolacu trebuie să predea PSD, dacă va candida și va câștiga alegerile prezidențiale. Și în cazul în care pierde ar trebui să îl predea. Cu o singură excepție - dacă rămâne premier, acesta nu trebuie să predea niciun PSD”, a declarat analistul Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

FOTO: Inquam Photos / Malina Norocea

Recent, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre perspectivele politice ale lui Mircea Geoană.

Întrebat dacă se așteaptă ca Mircea Geoană să candideze la președinție, Ciolacu a răspuns fără ezitare: ”Sunt ferm convins că va candida domnul Geoanăl”, a spus premierul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.