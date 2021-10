Certificatul de vaccinare e degeaba în unele cazuri. Revolta unei angajate de la o benzinărie

În România, certificatul verde nu prea este cerut la verificat peste tot unde ar trebui să se facă acest lucru. Să luăm următorul exemplu: două stații de benzinărie pe autostradă în drum spre Constanța și la întoarcere în București. Am oprit pentru a bea o cafea la interior în benzinărie. După ce am plătit, m-am dus să o beau. Una dintre angajate șoșotea către cealaltă: ”Nu le-ai cerut certificatul de vaccinare?” Cealaltă, cu tonul ridicat, a zis: ”Dar pentru asta sunt eu plătită? Cum să îi verific? Nici nu știu cum să fac”. Le-am zis că există o aplicație pe telefon pentru a face verificarea. Femeia a continuat revoltată că nu are nicio aplicație și că nu știe cum să verifice, sugerând că oricum nu intră în atribuțiile ei. Desigur, în tot acest timp, avea masca sub nas. Într-adevăr e puțin penibil să verifici cuiva certificatul Covid atâta timp cât nu știi nici cum să porți corect masca.

”Și oricum, chiar dacă am aplicație, de unde să știu că nu aveți certificatul altei persoane?! Și mi-l arătați degeaba”, mi-a răspuns. Am întrebat-o dacă vrea să-i arăt certificatul meu și mi-a zis că nu-i nevoie.

În a doua benzinărie, la întoarcerea în București, am ”trecut” ca prin brânză. Nici aici nu ne-a întrebat nimeni de certificatul de vaccinare. Am băut cafeaua liniștiți, la interior, fără ca nimeni să zică nimic.

Iar în Constanța, în unul dintre mall-uri, în zona de food court, erai controlat doar dacă întindeai tu telefonul să arăți certificatul verde. Paznicul, ușor siderat de situație, ți-l scana. Apoi, cât am stat acolo, am văzut cum puteai trece fără probleme fără să mai arăți certificatul. Cu tava de mâncare în mână, oamenii treceau unul câte unul spre zona de food court și fie nici măcar nu se mai uitau către paznic, fie se uitau întrebători dacă mai trebuie să scoată certificatul și li se făcea un semn discret că pot trece. Probabil paznicul mergea, desigur, pe încredere. Era spre ora de închidere și poate obosise de atâta verificat certificate Covid.

De asemenea, într-un mall din București, când am mers la un fast food, am întins certificatul pentru a-l scana o angajată de acolo care tot căuta prin telefon aplicația de scanat, dovadă că eram poate prima, cel puțin în ziua respectivă, care arăta dovada vaccinării. Desigur, cei care au intrat după mine să mânânce nu au arătat nimic.

Pare că certificatul verde, în România, nu are prea mare utilitate, doar să te înscrii la Loteria vaccinării... Nefiind prea multe controale, angajații de la restaurante nu consideră că este în atribuția lor să verifice aceste dovezi de vaccinare.

Certificatul digital UE privind COVID facilitează călătoriile în spațiul european fără restricții epidemiologice și fără a fi îngrădită libertatea de mișcare

Certificatul digital UE privind COVID nu este un document obligatoriu, dar este acceptat, la nivel european, ca dovadă autorizată pentru a atesta calitatea de persoană vaccinată, testată negativ sau recuperată după infecția cu COVID-19.

Certificatul digital UE privind COVID este emis de Ministerul Sănătății și pus la dispoziție prin sistemul informatic dezvoltat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.