Celebra trupă AKORD răspunde întrebărilor DC News

Lansarea noului single „Răpirea din Seray” se înscrie în seria de succese în lanț pe care Trupa AKORD le trăiește și le savurează din plin: două concert solo, consecutiv și cu sold out, la Sala Palatului din Chișinău; concerte solo în Italia, Belgia, Suedia, Olanda, Anglia, precum și numeroase concerte la nivel național, la fel de anvergură și cu sold out.







Care e povestea trupei AKORD, văzută de voi după relansare?



Povestea AKORD după relansare a început în 2019, pe scena Moldova Music Awards, când am interpretat piesa „Zboară fluturi”, după ce anterior lansasem și videoclipul acestei piese. La scurt timp, din păcate, a venit pandemia, dar noi am continuat să scoatem piesă după piesă, iar în ultimii câțiva ani am avut o mulțime de concerte superbe și colaborări, atât în Republica Moldova și România, cât și alte țări din Europa, ca Italia, Belgia, Suedia, Olanda și Anglia.



DC News: Care au influențele voastre muzicale de-a lungul anilor?



Influențele noastre muzicale au fost diverse, cuprinzând genuri precum pop, dance, și mai nou elemente orientale, cum ar fi în ultima noastră piesă, „Răpirea din Seray”. Colaborarea cu diverse personalități din industria muzicală românească și case de producție muzicală, precum HaHaHa Production, Famous Production și Laurențiu Duță, a contribuit, de asemenea, la diversitatea și evoluția stilului nostru muzical.



DC News: Ce înseamnă pentru voi să fiți cea mai difuzată trupă pop din Republica Moldova?



Este o mare onoare pentru noi, dar și o responsabilitate. Ne simțim privilegiați să avem susținerea și aprecierea unui public atât de numeros și divers, atât în țară, cât și în diaspora.



DC News: Care sunt cele mai mari realizări muzicale și premiile obținute de către trupă?



Timp de trei ani consecutivi, AKORD a dominat difuzarea în Republica Moldova, fiind cea mai difuzată trupă pop la radio și televiziune. În plus, am fost premiați cu titlul de „Cel mai bun proiect de modă” la Fashion VIP 2020, „Excelență muzicală” la Gala Brilliance 2022 și „Cel mai bun proiect muzical” la Moldova Music Awards 2019, alături de alte distincții importante din industria muzicală.



DC News: Cum vă simțiți să aveți o bază de fani atât de mare, atât în țară, cât și în diaspora?



Ne simțim extrem de recunoscători și motivați să avem o bază atât de mare de fani, atât la noi acasă, cât și în diaspora. Acest sprijin constant ne încurajează să continuăm să creăm muzică și să ne perfecționăm în permanență pentru a oferi publicului nostru experiențe muzicale de neuitat.



DC News: Ce vă inspiră să continuați să creați muzică?



Ne inspiră pasiunea pentru muzică și dorința de a transmite emoție și mesaje puternice prin intermediul creațiilor noastre. Fiecare experiență și fiecare moment în viața noastră ne stimulează să aducem în continuare contribuția noastră la scena muzicală.



DC News: Cum vă mențineți la curent cu ultimele trend-uri din muzică?



Noi urmărim îndeaproape evoluția industriei muzicale, colaborăm cu producători și compozitori talentați. În ziua de azi pentru a fi relevant, trebuie să fii implicat activ din toate punctele de vedere, de la procesul de producție, la promovare pieselor, and everything in between.



DC News: Care este mesajul principal pe care vreți să-l transmiteți prin muzica voastră?



Mesajul principal pe care vrem să-l transmitem prin muzica noastră este acela al iubirii, al unității și al exprimării libere a emoțiilor. Ne dorim ca piesele noastre să inspire și să aducă bucurie și speranță în inimile ascultătorilor noștri.





DC News: Cum vedeți evoluția muzicii pop în Republica Moldova în ultimii ani?



Republica Moldova s-a remarcat în ultimii ani în domeniul muzical, dovadă fiind numeroșii artiști care au reușit să se afirme nu doar în Republica Moldova, ci și în România sau chiar pe plan internațional. Sunt mulți artiști dragi nouă precum O-Zone, Zdob și Zdub, Pavel și Cleopatra Stratan, Irina Rimes sau Carla’s Dreams, care au lansat hit după hit și au cucerit inimile publicului din multe țări.



DC News: Care este relația voastră cu industria muzicală din România?



Relația noastră cu industria muzicală din România este una strânsă și fructuoasă, având colaborări cu numeroși producători și artiști români. Concertele noastre în România au avut mereu un mare succes, iar publicul român ne-a susținut cu căldură de fiecare dată.





DC News: Care este cel mai mare vis pe care îl aveți ca trupă?



Unul dintre cele mai mari visuri ale noastre ca trupă este să continuăm să ne dezvoltăm și să continuăm să fim recunoscuți și apreciați, atât pe plan locan, cât și pe plan internațional.



DC News: Povestiți-ne despre cea mai recentă piesă lansată de voi și ce planuri de viitor mai aveți.



Cea mai recentă piesă lansată de noi este "Răpirea din Seray", o compoziție dance cu elemente orientale, care aduce un update muzical pentru vechea poveste despre Răpirea din Seray. Această piesă a avut un mare succes și a fost bine primită de către public. Planurile de viitor includ, desigur, continuarea colaborărilor cu artiști talentați și lansarea de noi piese. În toamnă vom reveni cu forțe proaspete în România, cu concerte în mai multe orașe precum Cluj, Craiova, Iași, Bacău și București, iar în iarnă vom avea un turneu important în SUA, pe care îl începem chiar în noaptea de revelion.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News