Cel puţin 25 de morţi în Brazilia în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren

Două decese înregistrate duminică în Apiacá, în statul Espirito Santo, au ridicat bilanţul la 17 morţi în acest stat, potrivit unui comunicat al protecţiei şi apărării civile.



Însă continuă să fie găsite cadavre după ce mai multe case s-au prăbuşit în Mimoso do Sul, oraşul cel mai afectat de intemperii din acest stat, a declarat guvernatorul acestuia, Renato Casagrande, într-un interviu difuzat pe reţelele de socializare.



Cel puţin 15 persoane au murit în urma inundaţiilor în acest oraş de aproximativ 25.000 de locuitori, unde situaţia a fost descrisă drept "haotică", potrivit lui Casagrande.



Guvernatorul statului Espirito Santo, unde 5.200 de persoane au fost evacuate, a descris scenarii de "război" în oraşe precum Bom Jesus do Norte sau Apiacá, de asemenea afectate de ploile abundente.



Duminică însă, nivelul apelor a scăzut după o noapte în care nu a plouat aproape deloc, permiţând echipelor de salvare să ajungă în zone până atunci inaccesibile, a precizat guvernatorul pe reţelele de socializare.

Maşini răsturnate, saltele, fotolii şi aparate electrice au format munţi de moloz pe străzile din Mimoso do Sul şi din alte oraşe din regiune.



Imagini aeriene din Mimoso do Sul, realizate sâmbătă şi difuzate de pompieri, arătau cartiere întregi sub ape, din care au ieşeau doar acoperişurile caselor.



Intemperiile s-au soldat cu opt morţi în statul vecin Rio de Janeiro între vineri şi sâmbătă, majoritatea din cauza alunecărilor de teren într-o regiune muntoasă, potrivit autorităţilor.



Guvernul regional a confirmat patru decese în urma prăbuşirii unei case şi a unei clădiri mici în Petrópolis, la aproximativ 70 de kilometri de capitala statului.



Alte decese au fost înregistrate în Teresópolis, Santa Cruz da Serra şi Arraial do Cabo, potrivit guvernului local.



Preşedintele Luiz Inácio Lula da Silva şi-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor şi cu cei afectaţi, într-un mesaj publicat sâmbătă seara pe reţelele de socializare.



Tragediile de acest tip "se intensifică odată cu schimbările climatice", a declarat şeful statului, care a subliniat eforturile depuse în ceea ce priveşte prevenirea dezastrelor şi răspunsul la acestea, conform Agerpres.

