Adrian Chesnoiu a explicat modul în care cartoful românesc e cumpărat de firme din alte state, iar apoi e vândut drept cartof de proveniență străină:

„Știți, ne întrebăm de foarte multe ori: Domn'le, de ce vin cartofi din import? Anul acesta susținem producătorul de cartofi din România, ca să rămână sustenabil și viabil, să îi asigurăm nivelul de producție necesar, dar, de partea cealaltă, noi stăm prost la depozitarea cartofilor. Ne-am dus către cauză pentru că dacă vrei să îndrepți ceva pentru o durată mai lungă de timp trebuie să te duci la cauze.

Producem 1,7 milioane de tone de cartofi anual, dar majoritatea o producem în septembrie-octombrie. E comercializată, vin cei care au capacități de stocare, cumpără cartoful românesc, îl depozitează, iar apoi vin din ianuarie până în mai și ni-l vând ca și cartof din alte țări“, a spus Adrian Chesnoiu.

„Îl depozitează în România?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu, în țările de origine“, a adăugat Adrian Chesnoiu.

„Erau, în vremea lui Ceaușescu, depozite cu bioxid de carbon, cu temperatură controlabilă și s-au terminat. Acum ne mirăm că de ce vin mere din Polonia...“, a spus Val Vâlcu.

„Se refac investițiile! Au fost programe de sprijin cu fonduri europene, s-au făcut investiții“, a completat Adrian Chesnoiu.

De asemenea, ministrul Agriculturii a mai precizat la DC News că anul acesta se vor lansa două programe pentru producătorii de cartofi și producătorii de struguri de masă, care vor primi sprijin, actele fiind deja în avizare interministerială.

Terenurile date în arendă străinilor. Chesnoiu subliniază cea mai mare problemă: "Am depus o iniţiativă legislativă în Parlament"

Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a vorbit despre situația terenurilor arabile din România, la ora actuală, și problema suprafețelor date în arendă străinilor.

"Noi avem suprafaţa de teren arabil a ţării care este oarecum stabilă pentru că avem declaraţiile la APIA - 9,4 milioane de hectare de teren care sunt declarate anual pentru primirea de subvenţii. În general, sunt deţinute de români. Acum, faptul că este o firmă românească cu acționarat străin... Asta a făcut situaţia legislaţiei europene să se poată achiziţiona. Noi am venit cu acea modificare la Legea 17 cu vânzarea terenurilor în care am impus anumite condiţii şi un anumit ordin de preemţiune la cumpărare care a mai stabilizat puţin lucrurile. Este foarte important să ştim că pe aceste 9,4 milioane de hectare de teren se produce în ţară. Toţi fermierii, până la urmă, sunt fermieri români. Chiar dacă există fonduri de investiții externe, în general terenul este arendat către fermieri români.

Problema cea mai mare, din ultima perioadă, este faptul că, în cazul terenurilor care sunt deţinute de grupuri de investiții, de fonduri de investiții externe, arenda este pe perioadă foarte scurtă - 1 an, 2 ani. Problema este că fermierii români au nevoie de stabilitate. Ca să poţi face investiţii în creşterea unităţii solului, a calităţii pământului, ai nevoie de continuitate şi acesta a fost motivul pentru care am depus o iniţiativă legislativă în Parlament, pentru a standardiza un nivel minim al duratei arendei de 10 ani. Am gândit această durată minimă că să îi putem oferi fermierului posibilitatea de a face rotaţia terenurilor, de a face investiții, de a avea o predictibilitate. (...) Rotaţia culturilor distruge dăunătorii şi oferă posibilitatea creşterii calităţii solului. De partea cealaltă, utilizarea unor culturi proteice fixatoare de azot oferă îmbunătăţirea calităţii solului în timp", a spus Adrian Chesnoiu, la DCNews TV (citește AICI).

Digitalizarea agriculturii. Chesnoiu: Avem soluția! Românii pot scana produsele cu telefonul și pot afla informații despre producători

Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a vorbit despre digitalizarea agriculturii din România. Astfel, cetățenii pot scana cu telefonul produsele pe care vor să le cumpere din piață și vor afla informații referitoare la producător, la capacitatea de cultivare a acestuia și calitatea produsului:

„Din păcate, în ultimii 20 de ani s-a ajuns în situația de astăzi, unde aproape 85% din comerțul cu produse agroalimentare se derulează prin marile rețele de magazine. Direcția de acțiune pe care o avem la Ministerul Agriculturii pentru anul acesta și perioada următoare este pe de o parte una de scurtă durată, de intervenție, piețele volante, pentru desfacerea produselor agricole la nivel local și regional. Pe acești producători mici putem să-i ajutăm prin aceste piețe de desfacere astfel încât consumatorul să se îndrepte către produsele românești cunoscute, de la fermieri cunoscuți“, a spus Adrian Chesnoiu.

„Char se îndreaptă! Mie îmi e frică și aici ar trebui ca ANSVSA-ul sau cine se ocupă să vadă dacă ăia sunt toți producători? Măcar să fie produse românești... Că, de fapt, mai cumpără de la 10-20-30 de vecini, nu ar fi o problemă, dar or fi toate din România?“, a adăugat Val Vâlcu (citește continuarea AICI).

