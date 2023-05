"Lumina de întâlnire este faza scurtă (n.r. a farurilor). Sau, la maşinile moderne, sunt acele lumini de zi. Acele leduri speciale. Dacă nu sunt acele leduri, vorbim de faza scurtă.

Văd de multe ori pe şosea maşini care merg doar cu poziţiile aprinse. Dacă vezi o maşină pe şosea doar cu poziţiile aprinse, o să te apropii de maşina respectivă şi o să vezi că prima dată vezi maşina şi abia apoi că are poziţia aprinsă. Deci e inutil să învârţi de acel buton doar până la jumătate. La maşinile cu faza scurtă aprinsă, prima dată se observă lumina farurilor, şi abia apoi maşina. Asta înseamnă să înţelegi şi să aplici reguli de siguranţă rutieră. Ca să fii în siguranţă nu înseamnă doar să mergi încet. Sunt mulţi care spun că nu sunt interesaţi de cursuri de defensivă, petnru că îi învaţă să meargă încet. Absolut greşit. Un curs de defensivă înseamnă să înveţi sau să îţi aduci aminte multe lucruri care te pot face să fii în siguranţă. Aparent banale!", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Folosim proiectorul de ceaţă ca lumină de întâlnire?

"Proiectorul de ceaţă poate acţiona ca lumină de întâlnire dar nu e gândit pentru asta. El e făcut pentru ceaţă, gândit să fie cât mai jos. Faza lungă pe ceaţă te încurcă. Vorbesc aici de ceaţă noaptea. Când mergi noaptea, faza lungă îţi face drumul mai vizibil pe distanţă mai mare. Dacă e şi ceaţă, faza lungă face un zid în faţa ta. Faza scurtă face şi ea un zid, dar mai mic. Şi atunci vin acele faruri de ceaţă care sunt gândite să bată cât mai jos. Un şofer de camion va vedea mult mai bine pe ceaţă, pentru că farurile sunt jos. Cu cât eşti într-o maşină mai joasă, cu atât vei avea mai puţină vizibilitate pe ceaţă. Şi atunci farurile de ceaţă sunt gândite să bată cât mai jos, ca să vezi cât mai mult, dar fără să îţi creeze acel zid. Nu aprinzi farul de ceaţă ziua pentru că nu e rolul lui", a completat specialistul.

„Toate calculele și studiile arată că o mașină cu farurile aprinse este observată cu 3 secunde înaintea unei mașini cu faruri stinse pe timp de zi.

Cu cât sunt mai multe faruri aprinse, ochiul șoferului nu se mai uită după mașină sau culoarea mașinii din anii '70, '80, adică după culorile roșu, galben sau verde, pentru că ne-am obișnuit toți să urmărim farurile, fără să ne dăm seama.

Dacă vine o coloană de mașini din față și una dintre mașini sau două mașini succesive nu au farurile aprinse, ai senzația că poți să depășești. Mai mult, dacă o mașină are farurile stinse, tu ca șofer ai senzația că mașina respectivă este la distanță mai mare decât o mașină care are farurile aprinse. Ne-am obișnuit să fim mai atenți atunci când vine o mașină care are farurile aprinse”, a spus Titi Aur în cadrul emisiunii DC Conducem.

