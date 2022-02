Care este cea mai scumpă pizza din lume și ce conține

Cea mai scumpă pizza din lume se face, așa cum era de așteptat, în Italia, dar are ingredinte cu totul și cu totul aparte.

Cea mai scumpă pizza din lume are mozzarela de bivoliță, sare de mare de pe un anumit continent și trei tipuri de caviar. Prețul unei astfel de delicatese estte 12.000 de dolari.

”Știați că

Cea mai scumpă pizza din lume costă 12.000 $?

A fost dezvoltată într-un oraș din Italia, numit Salerno, are o dimensiune de 20 cm și se servește pentru două persoane. Se pregătește la solicitarea clientului și necesită un timp de preparare de 72 de ore, iar printre ingrediente se numără trei tipuri de caviar, homar din Norvegia, mozzarella de bivoliță, sare de mare roz din Australia”, explică profesorul Dan Vodnar, care predă Gastronomie Moleculară la Universitatea de Științe Agricolă și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

VEZI și: De ce pizza este rotundă, vine într-o cutie pătrată și se taie în triunghiuri

Nu mai e un secret pentru nimeni că majoritatea restaurantelor servesc pizza sub formă rotundă. Această formă face mai ușoară gătirea uniformă și facilitează împărțirea rapidă - cu un tăietor rotund pentru pizza. Iar când un pizzar întinde un bulgăre de aluat, îl aruncă în aer și folosește mișcări circulare cu mâinile și pumnii pentru a alungi forma. Astfel, aluatul de pizza nu mai are nevoie de nicio altă modelare, potrivit shtiu.ro.

VEZI și: Pizza după modelul alsacian. Dr. Mihaela Bilic: Principala diferenţă, caloriile la jumătate

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă pizza "light", cu jumătate din aportul caloric al unei pizza obişnuite, despre care spune că este o mâncare sănătoasă.

”Chiar dacă a fost inventată din sărăcie și nevoi, italienii au cucerit lumea cu pizza. Toată lumea iubește combinația de pâine cu brânză, sos de roșii, șuncă, ciuperci, legume…variantele sunt infinite, pentru toate gusturile. Mai puțin celebră este pizza după model alsacian: flammkuchen. Probabil că nu e la fel de savuroasă, având în vedere că blatul este extrem de subțire, în loc de brânză e unsă cu smântână, iar topping-ul înseamnă un pic de șuncă și un pic de ceapă. Iar când spun “pic”, chiar e un “pic”. Avantaj? Față de pizza generoasă a italienilor, conținutul caloric scade la jumătate. Și dacă pui lângă ea o salată verde, ți-ai făcut pofta și te-ai săturat cu pizza în varianta light. Eu am găsit-o frecvent în Austria, sudul Germaniei și Alsacia, iar mai nou am văzut-o sub formă congelată și la noi în supermarket. Poate ar merita inclusă în meniul unor pizzerii", notează nutriționistul Mihaela Bilic pe Instagram.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News