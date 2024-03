Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei. Vasile Dîncu: "Am avut mult mai multe persoane"

"Am testat un profil de candidat expert, încrederea lui urmând să se bazeze pe faptul că a făcut ceva, că este respectat într-un domeniu şi chiar se pricepe la unele aspecte care ţin de urbanism. De aceea, într-o zi sau două veţi afla şi numele acelui om. Deocamdată, nu putem să vorbim", a spus Vasile Dîncu, la Antena 3.

Întrebat câte persoane sunt pe lista scurtă, acesta a mai spus: "Am avut mult mai multe persoane. Sigur că am văzut că a fost testat un distins profesor de medicină - cu adevărat l-am testat. Nu am hotărât încă, pentru că, în primul rând, trebuie să avem și acceptul oamenilor pe care noi îi testăm. Nu l-a testat nimeni pe domnul profesor Florescu, a apărut pe surse. Cu siguranţă de la noi, politicienii, a apărut. Încă nu am stabilit şi probabil că mâine sau în zilele următoare vom anunţa care este personalitatea, pentru că trebuie să avem şi un mic proiect de comunicare pentru dânsul. De aceea nu ne-am grăbit."

Calendar alegeri 2024

9 iunie: alegeri europarlamentare + alegeri locale.

septembrie (trei date posibile): ambele tururi ale alegerilor prezidențiale

8 decembrie: alegeri parlamentare

